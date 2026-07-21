ETV Bharat / state

रायपुर में बीजेपी की बैठक, पिछले कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यों पर हुई चर्चा

भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी की इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे.

रायपुर: कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पिछले समय हुए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर और उनकी तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. आने वाले समय में संत रविदास जी की जयंती और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई है. भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में जो पिछले समय 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम लगातार सभी स्थानों पर सभी जिलों में संपर्क अभियान चलाने के साथ ही सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित किया गया था. केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं. उस कार्यक्रम की इस बैठक में समीक्षा की गई है. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 वीं जयंती को उनके बलिदान दिवस के रूप में 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक मनाया गया इसकी भी समीक्षा इस बैठक में की गई: नवीन मारकंडे, भाजपा प्रदेश महामंत्री

बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने दी बैठक से जुड़ी जानकारी

भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मारकंडे ने बताया कि "25 जून को आपातकाल दिवस मनाया गया. उसके उपलक्ष में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उनकी भी समीक्षा इस बैठक में की गई. इसके साथ ही अब तक जो कार्यक्रम लगातार आयोजित हुए हैं. उसकी भी समीक्षा की गई. आगामी कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती फरवरी महीने की मांघी पूर्णिमा तक चलना है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 जुलाई से करेंगे."

वीन मारकंडे ने बताया, "एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी. संत रविदास जी की यह 650 वीं जयंती होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वाराणसी में संत रविदास जी की भव्य स्मारक तैयार किया जा रहा है. वहां से हमारी टीम 27 जुलाई को मिट्टी और पानी लाकर छत्तीसगढ़ के सभी देवी स्थलों यानी मंदिरों में लेकर जाएंगे. वहां दर्शन करेंगे. एक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा. इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान 15 अगस्त तक चलेगा. इन दोनों कार्यक्रमों की बैठक में समीक्षा के साथ ही और तैयारी पर चर्चा हुई."





बीजेपी के दिग्गज रहे बैठक में मौजूद

भाजपा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय, सुश्री लता उसेंडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय सहित भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे.

धमतरी के सत्यांशु का स्वीडन में जलवा, स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप में भारत को दिलाया ब्रॉन्ज

कांकेर में 6 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

रील बनाइए, फोटो खींचिए और जीतिए 50 हजार, धमतरी में शुरू हुई बड़ी प्रतियोगिता