ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारियों की बड़ी बैठक, सरकार के कामकाज के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा

रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक शुरू हो गई है. बीजेपी के बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं.

BJP meeting in Raipur
रायपुर में बीजेपी का मंथन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक मजबूती को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई है. बैठक में सरकार के काम काज पर चर्चा होगी. इसके अलावा गांव तक पहुंचने वाली सरकार की योजनाओं पर मंथन होगा. साथ ही लोगों तक विकास योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ दिलाने के लिए क्या काम किया जा सकता है इसकी रणनीति को प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ तय किया जाएगा.

मोदी सरकार के 12 साल और योजनाओं पर चर्चा

भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने पर सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम किस तरह से चल रहा है इसकी समीक्षा की जाएगी. बैठक में सरकार के विकास योजनाएं और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का क्या हाल है इसे लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का हाल और शिक्षा व्यवस्था पर मंथन का दौर चलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रायोजित जो भी योजनाएं जिन जिलों में चल रही है. उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा होगी. इसके साथ ही इसकी आगे की क्या रणनीति हो इसे लेकर भी योजना तैयार होगी.

Meeting of BJP state office-bearers in Raipur
रायपुर में बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक (ETV BHARAT)

बस्तर के विकास पर होगा फोकस

पार्टी पदाधिकारी की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस बस्तर के विकास को लेकर होना है. सरकार नक्सल समाप्ति के बाद जिस विकास योजनाओं को लेकर बस्तर जाना चाहती है. इसकी बुनियादी स्थिति क्या है. इसकी भी जानकारी पार्टी पदाधिकारी के साथ साझा की जाएगी. विकास योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जहां भी पार्टी को रणनीतिक रूप से कमजोरी दिख रही है. उसे मजबूत करने के लिए क्या योजना तैयार की जानी चाहिए. इसे पार्टी पदाधिकारी के साथ ही साझा किया जाएगा.

Chhattisgarh BJP President Kiran Singh Deo and other leaders
छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव और अन्य नेता (ETV BHARAT)

बीजेपी को मजबूत करने पर चर्चा

वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण सिविर चल रहा है. 21 जून को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद वैसे भी छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है. ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है उसको जवाब देने के लिए भी रणनीतिक तौर पर भाजपा को कैसे मजबूत किया जा सकता है. इस पर भी पार्टी पदाधिकारी की बैठक में कार्य योजना तैयार की जाएगी.

Major BJP meeting in Raipur
रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक (ETV BHARAT)

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रहे बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद हैं. इनके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा पार्टी और संगठन के तमाम नेता शिरकत कर रहे हैं.

महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी नेता का अजीबो गरीब तर्क, राहुल गांधी के दौरे पर शिवरतन शर्मा का तंज

मोदी सरकार के 12 साल पूरे: खैरागढ़ में बीजेपी ने गिनाई नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां

TAGGED:

12 YEARS OF MODI GOVERNMENT
BASTAR DEVELOPMENT
भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई रणनीति
BJP MEETING IN RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.