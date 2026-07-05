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बांकीपुर में प्रशांत किशोर के सामने BJP से कौन होगा उम्मीदवार? कोर कमेटी की अहम बैठक

आगे के कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा: बैठक में पार्टी नेताओं से सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया. विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए संगठन को सक्रिय रखने और विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों की निगरानी को लेकर भी चर्चा हुई.

बीजेपी कोर कमिटी की बैठक: सूत्रों के अनुसार बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाने, आगामी अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ. साथ ही आगामी दिनों में प्रस्तावित संगठनात्मक बैठकों और विभिन्न मोर्चों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई.

पटना: भारतीय जनता पार्टी की बिहार कोर कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई. प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. जहां आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी रणनीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

नितिन नबीन के साथ संजय सरावगी और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"पार्टी संगठन विस्तार के साथ-साथ जनसरोकार के मुद्दों को लेकर भी लगातार जनता के बीच जाएगी. कोर कमेटी की इस बैठक को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी

बांकीपुर पर बीजेपी की नजर: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली है. जहां 30 जुलाई को चुनाव है. प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के कारण बीजेपी ने भी नए सिरे से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि बांकीपुर में फिर से 'कमल' खिलेगा.

"बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है. अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ेंगे. बांकीपुर की जनता इस चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करने वाली है. वे प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए के प्रत्याशी को जिताने वाले हैं."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

प्रशांत किशोर के सामने कौन?: आज ही जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा शुरू कर दी है. प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में अब एनडीए और महागठबंधन को मजबूत प्रत्याशी की खोज शुरू हो गई. चर्चा है कि बीजेपी नितिन नबीन के किसी करीबी को मैदान में उतार सकती है.

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