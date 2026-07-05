ETV Bharat / state

बांकीपुर में प्रशांत किशोर के सामने BJP से कौन होगा उम्मीदवार? कोर कमेटी की अहम बैठक

बांकीपुर से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बीजेपी कोर कमिटी की बैठक हुई. जहां गंभीर मंथन हुआ. पढ़ें पूरी खबर..

BJP meeting in Patna
पटना में बीजेपी की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: भारतीय जनता पार्टी की बिहार कोर कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई. प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. जहां आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी रणनीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

बीजेपी कोर कमिटी की बैठक: सूत्रों के अनुसार बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाने, आगामी अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ. साथ ही आगामी दिनों में प्रस्तावित संगठनात्मक बैठकों और विभिन्न मोर्चों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई.

BJP meeting in Patna
प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (ETV Bharat)

आगे के कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा: बैठक में पार्टी नेताओं से सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया. विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए संगठन को सक्रिय रखने और विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों की निगरानी को लेकर भी चर्चा हुई.

BJP meeting in Patna
नितिन नबीन के साथ संजय सरावगी और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"पार्टी संगठन विस्तार के साथ-साथ जनसरोकार के मुद्दों को लेकर भी लगातार जनता के बीच जाएगी. कोर कमेटी की इस बैठक को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है."- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी

बांकीपुर पर बीजेपी की नजर: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली है. जहां 30 जुलाई को चुनाव है. प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के कारण बीजेपी ने भी नए सिरे से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि बांकीपुर में फिर से 'कमल' खिलेगा.

"बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है. अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ेंगे. बांकीपुर की जनता इस चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करने वाली है. वे प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए के प्रत्याशी को जिताने वाले हैं."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

प्रशांत किशोर के सामने कौन?: आज ही जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा शुरू कर दी है. प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में अब एनडीए और महागठबंधन को मजबूत प्रत्याशी की खोज शुरू हो गई. चर्चा है कि बीजेपी नितिन नबीन के किसी करीबी को मैदान में उतार सकती है.

ये भी पढ़ें:

बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज ने की उम्मीदवार की घोषणा

'बिहार की बंदी में भी पीके रहते हैं..' बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर कांग्रेस का तंज- '6000 वोट भी नहीं मिलेगा'

'बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी RLJP..' प्रिंस पासवान की घोषणा

बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी की एंट्री से कितना बदलेगा मुकाबला, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े?

नितिन नबीन की जगह कौन? बांकीपुर उपचुनाव के लिए BJP में 'एक अनार सौ बीमार'

TAGGED:

BANKIPUR BY ELECTION
बांकीपुर उपचुनाव
पटना में बीजेपी की बैठक
BJP MEETING IN PATNA
BIHAR BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.