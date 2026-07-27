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BJP Meeting : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का 'मिशन 113'...सीएम का गृह जिला सहित 5 जिले पूरी तरह डार्क जोन में

बैठक में मौजूद विधानसभा प्रवासी और भाजपा नेता ( Source : BJP FB Page )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होते ही भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. चुनावी तैयारियों के तहत पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है, जहां संगठन अपेक्षाकृत कमजोर माना गया है. भाजपा के आंतरिक आकलन में प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 113 सीटों को संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर श्रेणी में रखा गया है. इन्हीं क्षेत्रों में अब विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं की तैनाती कर चुनावी माहौल को पार्टी के पक्ष में बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है. खास बात ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर पूरा ही डार्क जोन है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) सीधी निगरानी प्रदेश मुख्यालय करेगा : पिछले दिनों भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई. बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, जनसंपर्क अभियान, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है. प्रशिक्षण के बाद इन कार्यकर्ताओं को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया गया. पार्टी का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों और विधानसभा चुनाव की नींव भी इन्हीं चुनावों से तैयार होती है. पढ़ें : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का समरसता संकल्प अभियान', सीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला ऐसे में कमजोर क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करना भाजपा की प्राथमिकता बन गया है. पार्टी के आंतरिक सर्वे के अनुसार 200 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पर पार्टी कमजोर स्थिति का आकलन करके चल रही है. प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. ऐसे में सत्ता और संगठन की जमीनी स्तर पर नब्ज टटोल कर यह प्रवासी अपनी रिपोर्ट सीधे प्रदेश पार्टी नेतृत्व तक पहुंचने काम करेंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक स्थिति, बूथों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और चुनावी माहौल का नियमित मूल्यांकन भी इन्ही प्रवासियों की जिम्मे है. पंचायत-निकाय चुनाव में बड़ी जीत की रणनीति के साथ काम कर रही पार्टी इन्ही विधानसभा प्रवासियों के फीडबैक को आधार मां कर आगे की चुनावी रणनीति तय करेगी. विधानसभा प्रवासियों की बैठक में भाजपा नेता (Source : BJP FB Page) 'कमजोर', सीकर से भरतपुर तक कई जिले 'डार्क जोन' में : पार्टी के आंतरिक आकलन के मुताबिक प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 113 सीटों पर संगठन और राजनीतिक स्थिति को कमजोर माना गया है. पार्टी ने इन सीटों को मजबूत करने के लिए अभी से रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. सर्वे में सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक और मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर जिलों को पूरी तरह से 'डार्क जोन' के रूप में चिन्हित किया गया है. इसके अलावा कई ऐसे जिले भी हैं, जहां कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सीटों पर पार्टी को अपनी स्थिति कमजोर नजर आ रही है. जिसमें बीकानेर शहर की दो विधानसभा सीटों को छोड़कर पूरा जिला, उदयपुर शहर की एक सीट को छोड़कर पूरा जिला, अलवर उत्तर और अलवर दक्षिण को छोड़कर पूरा अलवर जिला, नागौर की दो शहरी सीटों को छोड़कर पूरा जिला और भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा भी पार्टी के कमजोर क्षेत्रों की सूची में शामिल बताए जा रहे हैं. भाजपा के आंतरिक सर्वे में सामने आए इस आकलन के बाद पार्टी ने इन कमजोर मानी जा रही विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है.