BJP Meeting : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का 'मिशन 113'...सीएम का गृह जिला सहित 5 जिले पूरी तरह डार्क जोन में
पंचायत निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने विधानसभा प्रवासियों की फौज मैदान में उतार दी है.
Published : July 27, 2026 at 1:51 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होते ही भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. चुनावी तैयारियों के तहत पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है, जहां संगठन अपेक्षाकृत कमजोर माना गया है.
भाजपा के आंतरिक आकलन में प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 113 सीटों को संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर श्रेणी में रखा गया है. इन्हीं क्षेत्रों में अब विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं की तैनाती कर चुनावी माहौल को पार्टी के पक्ष में बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है. खास बात ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर पूरा ही डार्क जोन है.
सीधी निगरानी प्रदेश मुख्यालय करेगा : पिछले दिनों भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई. बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, जनसंपर्क अभियान, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है. प्रशिक्षण के बाद इन कार्यकर्ताओं को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया गया. पार्टी का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों और विधानसभा चुनाव की नींव भी इन्हीं चुनावों से तैयार होती है.
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ऐसे में कमजोर क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करना भाजपा की प्राथमिकता बन गया है. पार्टी के आंतरिक सर्वे के अनुसार 200 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पर पार्टी कमजोर स्थिति का आकलन करके चल रही है. प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. ऐसे में सत्ता और संगठन की जमीनी स्तर पर नब्ज टटोल कर यह प्रवासी अपनी रिपोर्ट सीधे प्रदेश पार्टी नेतृत्व तक पहुंचने काम करेंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक स्थिति, बूथों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और चुनावी माहौल का नियमित मूल्यांकन भी इन्ही प्रवासियों की जिम्मे है. पंचायत-निकाय चुनाव में बड़ी जीत की रणनीति के साथ काम कर रही पार्टी इन्ही विधानसभा प्रवासियों के फीडबैक को आधार मां कर आगे की चुनावी रणनीति तय करेगी.
'कमजोर', सीकर से भरतपुर तक कई जिले 'डार्क जोन' में : पार्टी के आंतरिक आकलन के मुताबिक प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 113 सीटों पर संगठन और राजनीतिक स्थिति को कमजोर माना गया है. पार्टी ने इन सीटों को मजबूत करने के लिए अभी से रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. सर्वे में सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक और मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर जिलों को पूरी तरह से 'डार्क जोन' के रूप में चिन्हित किया गया है. इसके अलावा कई ऐसे जिले भी हैं, जहां कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सीटों पर पार्टी को अपनी स्थिति कमजोर नजर आ रही है.
जिसमें बीकानेर शहर की दो विधानसभा सीटों को छोड़कर पूरा जिला, उदयपुर शहर की एक सीट को छोड़कर पूरा जिला, अलवर उत्तर और अलवर दक्षिण को छोड़कर पूरा अलवर जिला, नागौर की दो शहरी सीटों को छोड़कर पूरा जिला और भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा भी पार्टी के कमजोर क्षेत्रों की सूची में शामिल बताए जा रहे हैं. भाजपा के आंतरिक सर्वे में सामने आए इस आकलन के बाद पार्टी ने इन कमजोर मानी जा रही विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है.
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पार्टी ने इन सभी सीटों पर करीब छह महीने पहले ही विधानसभा प्रवासी के रूप में नेताओं को सक्रिय किया गया, ताकि जमीनी स्थिति का आकलन कर संगठन की कमियों को दूर किया जा सके. विधानसभा प्रवासी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों, स्थानीय राजनीतिक समीकरणों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच पार्टी की स्थिति का फीडबैक जुटा रहे हैं. इसके आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है.
भाजपा के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट :
- कुल विधानसभा सीटें : 200
- कमजोर मानी गई सीटें : 113
- डार्क जोन में जिले: सीकर, झुंझुनूं, दौसा, टोंक और मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर पूरा
- बीकानेर : शहर की 2 विधानसभा सीटों को छोड़कर पूरा जिला कमजोर क्षेत्र में
- उदयपुर : उदयपुर शहर की 1 सीट को छोड़कर पूरा जिला डार्क जोन में
- अलवर : अलवर उत्तर और अलवर दक्षिण को छोड़कर पूरा जिला कमजोर स्थिति में
- नागौर : 2 शहरी विधानसभा सीटों को छोड़कर पूरा जिला डार्क जोन में
- भीलवाड़ा : सहाड़ा विधानसभा सीट को छोड़कर पूरा जिला कमजोर स्थिति में
क्या होती है विधानसभा प्रवासी की भूमिका ? : भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में विधानसभा प्रवासी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल कहते हैं कि विधानसभा प्रवासी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं होते, बल्कि संगठन की ओर से उन्हें विशेष जिम्मेदारी देकर वहां भेजा जाता है. उनका काम स्थानीय संगठन और प्रदेश नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करना, बूथ समितियों की सक्रियता की समीक्षा करना, मंडल और शक्ति केंद्रों की बैठकें कराना और संगठनात्मक कमियों की पहचान कर उनकी रिपोर्ट तैयार करना होता है. इसके अलावा प्रवासी कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद करते हैं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच तालमेल बनाए रखते हैं. इसके साथ सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का भी काम करते हैं.
विधानसभा प्रवासी की भूमिका :
- कमजोर विधानसभा क्षेत्रों की पहचान और वहां संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी.
- बूथ स्तर के संगठन की समीक्षा और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का आकलन.
- मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ समितियों के गठन के साथ उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी.
- स्थानीय राजनीतिक फीडबैक जुटाकर प्रदेश नेतृत्व को नियमित रिपोर्ट भेजना.
- जनाधार बढ़ाने की रणनीति बनाना और कमजोर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना.
- स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित कर संगठनात्मक विवादों का समाधान.
- सरकारी योजनाओं और संगठनात्मक अभियानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की निगरानी.
- पंचायत-निकाय चुनाव के अनुभव और रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोडमैप तैयार करने में सहयोग.
कमजोर सीटों पर पहले से फोकस : पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर भले ही देर से साफ हुई हो, लेकिन भाजपा ने अपनी चुनावी और संगठनात्मक तैयारी करीब छह-सात महीने पहले ही शुरू कर दी थी. पार्टी ने प्रदेश की उन 113 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया, जहां उसकी पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है. इन क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई.
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इसी योजना के तहत विधानसभा प्रवासी लगातार छह महीने से आंतरिक रूप से काम कर रहे है. वे संगठन की गतिविधियों की समीक्षा, स्थानीय फीडबैक जुटाने और कमजोर कड़ियों को मजबूत करने में जुटे रहे. पंचायत और निकाय चुनावों के जरिए न केवल स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत होगा, बल्कि यही तैयारी भविष्य के विधानसभा चुनावों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगी.
- संगठन की रणनीति : कमजोर सीटों पर करीब 6 महीने पहले से प्रदेश प्रभारी स्तर के नेताओं को सक्रिय किया गया.
- मुख्य उद्देश्य : कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्थिति सुधारना.
- फीडबैक प्रक्रिया : विधानसभा प्रवासी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर संगठन और राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.
- रिपोर्टिंग : विधानसभा क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है.
- फोकस : बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का आकलन.
- लक्ष्य : पंचायत - निकाय चुनाव के साथ 2028 विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर मानी जा रही 113 सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत करना.
भविष्य की बड़ी चुनावी तैयारी : पंचायत और निकाय चुनावों को भाजपा केवल स्थानीय सत्ता तक सीमित नहीं मान रही है, बल्कि इन्हें भविष्य की बड़ी चुनावी रणनीति का आधार बनाया जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषक लाल चुघ कहते हैं कि पार्टी का पूरा फोकस संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कमजोर क्षेत्रों में जनाधार बढ़ाने पर है. चुनाव के दौरान विधानसभा प्रवासियों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत आकलन किया जाएगा.
इन्हीं फीडबैक के जरिए यह तय होगा कि किन क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने, नए नेतृत्व को अवसर देने और किन मुद्दों पर अधिक काम करने की जरूरत है. पंचायत और निकाय चुनावों से प्राप्त यह राजनीतिक फीडबैक आगामी 2028 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों के नतीजे और संगठन की जमीनी रिपोर्ट भविष्य की चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और अभियान की दिशा तय करने का आधार बनेंगे.