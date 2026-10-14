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पंचायत चुनाव 2026 : दूसरे चरण के टिकटों पर भाजपा का महामंथन, जीत के दावे के साथ उम्मीदवारों के चयन की कवायद

मंत्री खर्रा झाबर सिंह और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष परनामी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भाजपा ने प्रत्याशी चयन की कवायद तेज कर दी है. बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सुबह से बैठकों का दौर शुरू हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार की मौजूदगी में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई. दौसा, करौली, बहरोड़-कोटपूतली, सीकर, झुंझुनू, जालौर और बांसवाड़ा सहित संबंधित जिलों की सीटों पर मंथन हुआ. बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय स्तर के पदाधिकारी और चुनाव प्रभारी भी शामिल रहे.