पंचायत चुनाव 2026 : दूसरे चरण के टिकटों पर भाजपा का महामंथन, जीत के दावे के साथ उम्मीदवारों के चयन की कवायद
पार्टी नेतृत्व के अनुसार उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले संबंधित जिलों के नेताओं और प्रभारियों से फीडबैक लिया जाएगा.
Published : October 14, 2026 at 3:45 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भाजपा ने प्रत्याशी चयन की कवायद तेज कर दी है. बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सुबह से बैठकों का दौर शुरू हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार की मौजूदगी में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई. दौसा, करौली, बहरोड़-कोटपूतली, सीकर, झुंझुनू, जालौर और बांसवाड़ा सहित संबंधित जिलों की सीटों पर मंथन हुआ. बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय स्तर के पदाधिकारी और चुनाव प्रभारी भी शामिल रहे.
भाजपा के सामने दूसरे चरण में प्रत्याशियों का चयन करते समय स्थानीय समीकरणों, संगठन की राय और चुनावी संभावनाओं के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती है. पार्टी की कोशिश है कि उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले संबंधित जिलों के नेताओं और प्रभारियों से फीडबैक लिया जाए. बैठक में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक विक्रम बंशीवाल, रामविलास मीणा, भागचंद टांकड़ा, जगमोहन मीणा और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा सहित कई नेता मौजूद रहे. दौसा जिले से जुड़ी चर्चा में लक्ष्मी रेला, प्रभारी प्रणवेंद्र शर्मा, पूजा कपिल और शशि प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे.
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परनामी ने किया दावा भाजपा के पक्ष में माहौल: पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए काम किया है. ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े संकल्प पत्र के वादों और किसानों के लिए किए गए कार्यों को भी उन्होंने पार्टी के पक्ष में आधार बताया. परनामी ने दावा किया कि भाजपा निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी. जिला अध्यक्षों और नेताओं के परिजनों को टिकट देने के सवाल पर परनामी ने कहा कि पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है. उनके अनुसार उम्मीदवार चयन में कार्यकर्ता की मेहनत और उसके चुनाव जीतने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रदेश में सीमित जनाधार है और उससे भाजपा को नुकसान की आशंका नहीं है.
चुनावों को सरकार के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा बताया: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है और निकाय चुनाव के परिणामों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है. खर्रा ने कहा पार्टी पंचायत चुनाव में हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेगी. उन्होंने इन चुनावों को सरकार के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा बताते हुए कहा कि इसका अनुभव आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी काम आएगा. आरएलपी के प्रभाव को लेकर खर्रा ने कहा कि उसका प्रभाव मुख्य रूप से नागौर और बाड़मेर तक सीमित है. वह भाजपा से अधिक कांग्रेस को चुनौती दे सकती है.
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कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर भी दिया जवाब: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में खर्रा ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर खनन, नशे और जमीन के कारोबार से जुड़े विवादों को आपसी रंजिश का संभावित मामला माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, हालांकि हत्या के वास्तविक कारणों और आरोपियों की भूमिका को जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही स्थापित किया जा सकेगा. आरएसएस प्रचारक के साथ कथित मारपीट के मामले पर मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की गलती सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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