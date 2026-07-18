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खाटूश्यामजी में भाजपा की बैठक: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, 'पंचायत राज चुनाव के लिए भाजपा तैयार'

भाजपा की बैठक में मौजूद शीर्ष नेता ( ETV Bharat Sikar )