खाटूश्यामजी में भाजपा की बैठक: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, 'पंचायत राज चुनाव के लिए भाजपा तैयार'
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पार्टी संगठन वर्षभर सक्रिय रहता है. चुनाव घोषणा पर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती.
Published : July 18, 2026 at 7:27 PM IST
सीकर: जिले के खाटूश्यामजी स्थित सांवरिया धर्मशाला में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक हुई. दो सत्रों में आयोजित इस बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन की आगामी रणनीति एवं जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की. इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जब भी पंचायत राज चुनाव की घोषणा होगी, भाजपा उसके लिए तैयार है.
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह तथा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी मौजूद रहे. इसके अलावा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, प्रभारी मंत्री संजय शर्मा, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजोर, विधायक गोवर्धन वर्मा, कुलदीप धनकड़, कालीचरण सराफ सहित कई जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.
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प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक: बैठक का पहला सत्र संपन्न होने के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह पूरी तरह संगठनात्मक बैठक है. प्रथम सत्र में वर्तमान जनप्रतिनिधियों, पूर्व प्रत्याशियों, प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों ने भाग लिया. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार की जयपुर संभाग की यह पहली बैठक होने के कारण प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक एवं समीक्षात्मक चर्चा की गई. इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री प्रदेश में मीटिंगों के कार्यकारियों से मिल रहे हैं. जब भी पंचायत राज चुनाव को घोषणा होगी, इसके लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है.
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संगठन की गति और मजबूती बढ़ाने पर विशेष जोर: बगड़ी ने बताया कि बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा की गई और जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. जहां संगठनात्मक संरचना अधूरी है, वहां उसे जल्द पूरा करने के निर्देश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने दिए हैं. उन्होंने कहा कि आगामी समय में संगठन की गति और मजबूती बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा.
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'चुनाव की घोषणा होने पर तैयारी की आवश्यकता नहीं': पंचायत राज एवं निकाय चुनावों की तैयारियों के सवाल पर श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन वर्षभर सक्रिय रहता है और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने पर अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटे संगठन के लिए कार्य करते हैं. इसलिए बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी रणनीति नहीं बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाना है.
जोगाराम पटेल ने विरात्रा माता मंदिर में किए दर्शन: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल शनिवार ने बाड़मेर के चौहटन के विरात्रा माता मंदिर में वांकल मां के दर्शन किए. पूजा–अर्चना कर प्रदेश में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की. मीडिया से बातचीत में पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर वर्ष 2021 महाराष्ट्र एवं 2022 में मध्यप्रदेश के कोर्ट केस के निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021-22 और 2023 तक ओबीसी आयोग का गठन नही करने का आरोप लगाया. पटेल ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद ओबीसी आयोग का गठन हुआ और आयोग अपना कार्य कर रहा है. चुनावो में देरी पर उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन करना सरकार का काम था, लेकिन अब रिपोर्ट देना आयोग का काम है.