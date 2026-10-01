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बीजेपी से राज्य सभा में पहुंच सकता है "गांधी परिवार"!, स्मृति शायद नहीं हों विस्मृत ! "कुमार" पर "विश्वास" ? काम आया "किशोर" का "कौशल"

राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी की जोरदार तैयारी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होना है. अभी तक भारतीय जनता पार्टी किन उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी तय नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसे संभावित चेहरे हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और उनके फिर से उच्च सदन जाने की प्रबल संभावना है, जबकि आठ सांसदों में से कुछ का उच्च सदन से पत्ता कट सकता है. और वे यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं. कई नाम ऐसे भी प्रत्याशियों की सूची में हो सकते हैं, जो चौंकाने वाले साबित हों. इस बार यूपी के गांधी परिवार को बीजेपी उच्च सदन में प्रवेश करा सकती है. शायद ही बीजेपी पार्टी स्मृति को राज्यसभा भेजने के लिए विस्मृत कर पाए. शायद इस बार "कुमार" पार्टी का "विश्वास" जीतने में सफल हो जाएं और शायद रूठे दलित नेता कौशल किशोर भी अपना "कौशल" दिखाने में सफल हो जाएं. जानिए वे कौन से हैं नाम जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाने का पा सकते हैं ईनाम.

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी केंद्रीय राज्य मंत्री रहीं मेनका गांधी चुनाव हारी तो बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया. यही हाल उनके बेटे पूर्व सांसद वरुण गांधी का भी हुआ, लेकिन इस बार के राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में मां या बेटे में से किसी एक का नाम शामिल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.

इसके साथ ही दो बड़े नाम और भी चर्चा में हैं. यह नाम मां और बेटे के हैं. जहां एक तरफ सोनिया गांधी के परिवार में तीनों ही मां बेटे और बेटी राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक में मौजूद हैं. वहीं दूसरा गांधी परिवार इन दोनों ही सदनों से बाहर है. हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी की.

गांधी परिवार के तीन सदस्य सदन में, दूसरा परिवार बाहर, अब मिल सकता है मां-बेटे में से एक को मौका

2019 की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहीं स्मृति ईरानी को हार के बाद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और पार्टी में भी साइडलाइन कर दी गईं. पिछले दिनों जब बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर के संगठन की घोषणा की, तो स्मृति ईरानी को भी उसमें जगह दी और एक बार फिर स्मृति राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गईं. ऐसे में माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी नजर आ सकती हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अपनी सीट बदल कर पारिवारिक सीट रायबरेली की तरफ रुख करना पड़ा. हालांकि कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव चला और अमेठी में सोनिया गांधी के करीबी रहे केएल शर्मा को मैदान में उतार कर स्मृति ईरानी को हरवा दिया. इसका स्मृति को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा.

अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने वाली स्मृति ईरानी ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था. गांधी परिवार को ये झटका इतनी तेज लगा था कि अमेठी से दोबारा राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने उतारने की हिम्मत तक कांग्रेस नहीं जुटा पाई.

बीएल वर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है. इसके साथ ही राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को एक बार फिर उच्च सदन में भाजपा भेज सकती है. भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वर्तमान राज्यसभा सांसद अरुण कुमार सिंह को क्षत्रिय नेता के तौर पर बीजेपी एक बार फिर सदन भेज सकती है. ऐसी चर्चा है कि वर्तमान राज्यसभा सांसद गीता शाक्य और सीमा द्विवेदी का पत्ता कट सकता है.

राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को जो नाम भेजे गए हैं, उनमें से कुछ की तो ताजपोशी तय है. इन नामों में वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री और यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी का नाम कंफर्म है.

अब आइए जानते हैं कि भाजपा के राज्यसभा के लिए संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं उनके बारे में जान लिया जाए. अभी तक चर्चाओं में जो नाम चल रहे हैं उनकी सूची तो काफी लंबी है. ये संख्या 15 से 20 तक है, लेकिन कुछ संभावित नाम ऐसे हैं, जो वास्तविक दावेदार हो सकते हैं.

सपा ने तो अपने दो प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, लेकिन भाजपा अब भी गुणा गणित में ही जुटी हुई है. वर्तमान राज्यसभा सांसदों में से किसे बाहर का रास्ता दिखाएं और किसे फिर से उच्च सदन भेजें. पार्टी के पुराने चेहरों पर ही दांव लगाएं या फ़िर नए चेहरे लेकर आएं. फिलहाल, अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन जिन संभावित चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से अगर मुहर लगती है तो तजुर्बेकार नेताओं के साथ ही राज्यसभा के लिए पहली बार उन नेताओं को भी मौका मिल सकता है जो लोकसभा सांसद या फिर विधायक रह चुके हैं. संगठन को भी भाजपा दरकिनार नहीं करना चाहती. ऐसे में सरकार और संगठन मिलकर प्रत्याशियों के चयन पर फोकस कर रहे हैं.

अभी नामांकन में पांच दिन का समय शेष है. छह अक्तूबर तक राज्यसभा के लिए नामांकन होना है. सात अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. नौ अक्टूबर को नाम वापसी का दिन होगा और 16 अक्टूबर को चुनाव होगा.

दूसरे नाम ने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया. धनाढ्य धनराज नथवानी को सपा ने राज्यसभा भेजने के लिए चुन लिया. सपा के नेता और कार्यकर्ता ये नाम सुनकर ही भौचक्के रह गए. हालांकि तीसरा प्रत्याशी अखिलेश यादव उतारेंगे या नहीं, इस पर अभी गतिरोध कायम है.

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है. समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन अपने दो उमीदवारों का नामांकन करा दिया है. इनमें से एक नाम सभी को कन्फर्म पता था, वो था राजगोपाल यादव का. सपा की तरफ से उन्हें लगातार राजसभा भेजा जा रहा है.

विश्वस्त सूत्रों की मानें, तो यह नाम वरुण गांधी का हो सकता है. वरुण, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समीकरण साधने में मदद मिल सकती है.

रूठे दलित सांसद को उच्च सदन भेजकर मना सकती है भाजपा

कौशल किशोर. (ईटीवी भारत)

2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहनलालगंज सीट पर कमल खिलाने वाले दलित सांसद कौशल किशोर इन दिनों पार्टी की बेरुखी से काफी खफा हैं. इसका इजहार भी कई बार कर चुके हैं. विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में भाजपा पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन कर शक्ति प्रदर्शन भी किया था. उनके कांग्रेस पार्टी में जाने की चर्चाएं भी खूब हुईं. हालांकि कौशल किशोर ने इन अटकलों पर बयान देकर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा कि मैं रहूंगा भाजपा में ही. अब भारतीय जनता पार्टी अपने रूठे दलित नेता को राज्यसभा भेजकर उन्हें मना सकती है.

हालांकि अगर कौशल किशोर राज्यसभा जाते हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा सांसद, प्रदेश के डीजीपी रहे बृजलाल का पत्ता कट सकता है. साथ ही बाराबंकी से सांसद रहीं और भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम कर रहीं प्रियंका रावत के भी राज्यसभा जाने की उम्मीद, नाउम्मीद में बदल सकती है. कौशल किशोर की पत्नी भारतीय जनता पार्टी से ही मलिहाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं. कौशल को अगर बीजेपी राज्यसभा भेजती है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मलिहाबाद विधानसभा सीट पर इस बार उनकी पत्नी जय देवी का टिकट कट सकता है.

बीजेपी का "विश्वास" जीत सकते हैं "कुमार"

कुमार विश्वास. (ईटीवी भारत)

कथावाचक, कवि कुमार विश्वास का भी नाम चर्चाओं में शामिल है. हालांकि उनका नाम चाहे एमएलसी प्रत्याशी घोषित करने का समय हो या फिर राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम का एलान होना हो, तो बीजेपी की तरफ से राज्य के उच्च सदन के साथ ही देश के उच्च सदन के लिए कुमार विश्वास का नाम लाइमलाइट में राहत जरूर है, लेकिन उनकी उम्मीद फाइनल सूची जारी होते ही नाउम्मीद हो जाती है.

इस बार भी कुमार विश्वास के नाम की चर्चा तो खूब है, लेकिन पिछले उदाहरणों को देखते हुए उन पर बीजेपी दांव लगाए ही, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. हालांकि कुमार विश्वास लंबे समय से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनके बयान भाजपा को ही असमंजस की स्थिति में ला खड़ा कर देते हैं. मजाक करते-करते वे हद भी क्रॉस कर जाते हैं, जो उनके लिए राज्यसभा जाने के रास्ते में बाधा खड़ी कर देता है. कुमार विश्वास को अगर बीजेपी राज्यसभा के लिए नामित करती है, तो आम आदमी पार्टी में रहने के दौरान बीजेपी के लिए जिस तरह के बयान विश्वास के रहे हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को खूब याद हैं. पार्टी के तमाम नेता नहीं चाहते हैं कि भाजपा, कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजे. ऐसे में कुमार, पार्टी का विश्वास जीत पाएंगे या नहीं, यह अगले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा.

अखिलेश के "लोधी बनाम योगी चुनाव" के बयान का राजवीर सिंह को मिल सकता है फायदा!

भाजपा की सूची ने अन्य नामों पर नजर डालें तो पूर्व राज्यपाल व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बड़े बेटे राजवीर सिंह राजू भैया का नाम शामिल है. राजवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजती है, तो लोधी समाज का समीकरण साधने में बीजेपी को भरपूर सहायता मिल सकती है. हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपने विधायक राहुल लोधी के यहां से अपनी रथ यात्रा शुरू की, तो उन्होंने बयान दिया था कि इस बार का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लोधी बनाम योगी होगा.

ऐसे में बीजेपी को भी समाज में संदेश देने के लिए राजवीर सिंह से बेहतर कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है. कहा जा सकता है कि राज्यसभा सांसदों की लिस्ट में राजू भैया का नाम भी लगभग सीमेंटेड है.

हरीश द्विवेदी बड़े दावेदार

हरीश द्विवेदी. (ईटीवी भारत)

पिछले कुछ समय से पार्टी में एक और नेता को बड़ी अहमियत मिली हैं. राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में तरजीह दी गई है. वह नाम उच्च सदन के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है और वह नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी का.

असम के प्रभारी रहते हुए उन्होंने शानदार काम किया, जिससे हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार दूसरी बार सत्ता में आई. इसका प्रतिफल भी हरीश को मिला. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की सीधी नजर उन पर पड़ी और उन्हें राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद पर शामिल किया गया. अब अगर उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा को हाल ही में बीजेपी आला कमान ने अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. ऐसे में ब्राह्मण की जगह एक ब्राह्मण को ही सदन में भेजकर बीजेपी ब्राह्मण समाज को भी संदेश देने का प्रयास कर सकती है.

सुब्रत पाठक को भी मिल सकता है मौका

सुब्रत पाठक. (ईटीवी भारत)

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी को लोकसभा चुनाव में पटखनी देने वाले पूर्व लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी निचले सदन के बाद अब उच्च सदन में भी पहुंचा सकती है. सुब्रत पाठक लगातार कन्नौज से सक्रिय हैं और भाजपा उन्हें काफी अहमियत भी देती है.

संजीव बालियान का भी नाम चर्चा में

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है. लोकसभा में भाजपा को रिप्रजेंट कर चुके हैं. हालांकि राज्यसभा जाने का उन्हें मौका अभी नहीं मिला है, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पैठ बनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान को भी राज्यसभा के लिए उपयुक्त मानती है. ऐसे में अगर संजीव बालियान राज्यसभा भेजे जाते हैं तो यह भी कोई चौंकाने वाले बात नहीं होगी.

बीजेपी प्लैग. (ईटीवी भारत)

सुरेश राणा का भी चांस

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही एक और नाम बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रत्याशियों की सूची में आ सकता है और वह नाम है फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा का. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सुरेश राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है. ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सुरेश राणा को राज्यसभा भेजकर भाजपा हरित बेल्ट में कमल खिलाने के लिए यह दांव भी खेल सकती है.

बीजेपी के ये भी दावेदार

त्र्यंबक त्रिपाठी

रमापति राम त्रिपाठी

सत्यपाल सिंह

रामशंकर कठेरिया

प्रकाश पाल

दुर्विजय शाक्य

गीता शाक्य

रेखा वर्मा

विद्यासागर सोनकर



वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन बेहद सोच समझ कर करने वाली है. बीजेपी के पास पूंजी की कमी नहीं है, इसलिए समाज को साथ लेकर चलने वाले नेताओं को उच्च सदन भेज कर उस समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश में है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस बार समाजवाद की जगह पूंजीवाद और परिवारवाद को महत्व दिया है. इसे लेकर सपा के खेमे में ही नाराजगी है. हालांकि अखिलेश को इसकी परवाह नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो तमाम नेताओं की लंबी फौज है, जो राज्यसभा के लिए उपयुक्त भी हो सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण साधते हुए ही प्रत्याशियों का चयन करेगी. स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, कौशल किशोर, मेनका गांधी या वरुण गांधी में से एक कोराज्यसभा भेजा जा सकता है. आठ राज्यसभा सांसदों को अगर भेजना है तो उनमें से पहले से ही जो राज्यसभा सांसद हैं उनमें से तीन से चार नामों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. दो से तीन नाम ही नए होंगे.