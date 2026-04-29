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बीजेपी का मशाल जुलूस: राठौड़ बोले, 'नाराजगी अव्यवस्था से थी, कांग्रेस रखे मानवता का ख्याल', भाजपा नेताओं ने किया समर्थन

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रम में सुरक्षा सबसे जरूरी होती है.

State President Fumes Over Disorganization
मशाल जुलूस में अव्यवस्था पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 7:50 PM IST

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जयपुर: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े मुद्दे पर आयोजित भाजपा के मशाल जुलूस के दौरान हुई अव्यवस्था पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाराज होकर बीच में ही कार्यक्रम छोड़ दिया था. इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति तेज हो गई है. एक ओर विपक्ष इसे भाजपा की अंदरूनी अव्यवस्था बता रहा है, वहीं भाजपा इसे नेतृत्व की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी करार दे रही है. राठौड़ का कहना है सभी दलों को मानवता का ख्याल रखना चाहिए. ऐसे मानवीय मुद्दों पर राजनीति करना गलत है. वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि राठौड़ परिवार के मुखिया हैं. अगर किसी गलती पर तेज आवाज में कोई बात भी बोले, तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए. अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र की गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं हुई? क्या जिम्मेदार पर कुछ एक्शन होगा?

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल: मशाल जुलूस में राठौड़ के भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस पर कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे. अगले दिन भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मदन राठौड़ ने अपनी नाराजगी पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अव्यवस्था से थी. मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रम में सुरक्षा सबसे जरूरी होती है. यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता.

नाराजगी पर मदन राठौड़ ने दी सफाई (ETV Bharat Jaipur)

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'कांग्रेस रखे मानवता का ख्याल': राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करना गलत है. उन्होंने कहा कि मानवता का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए. उधर, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने भी कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है. इस पूरे मामले में कहीं भी कोई नाराजगी वाली बात नहीं थी. अव्यवस्था नहीं फैले और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी महिला कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे. वहां पर शोर शराबा ज्यादा था, जिसके कारण वह तेज आवाज में बोल रहे थे. परिवार के मुखिया हैं अगर किसी गलती पर तेज आवाज में कोई बात भी बोले, तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए. कांग्रेस की फितरत रही है कि वह हमेशा मानवीय मुद्दों पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है.

Rathore issuing instructions to party workers
कार्यकर्ताओं को निर्देश ​देते राठौड़ (ETV Bharat File Photo)

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महिला पदाधिकारी उतरी समर्थन में: भाजपा के अन्य नेताओं ने भी राठौड़ का समर्थन किया. प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी सोशल मीडिया वीडियो अपलोड कर कहा एक परिवार के मुखिया की तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और जहां जरूरत पड़ी, वहां सख्ती भी दिखाई. इसे अनुशासन और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए. वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने भी सोशल मीडिया पर प्रदेशाध्यक्ष का समर्थन करते हुए उन्हें संवेदनशील और पितृतुल्य नेता बताया. उन्होंने लिखा कि नेतृत्व केवल भाषण से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की चिंता और सुरक्षा से मजबूत होता है. वहीं, प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी इसे अध्यक्ष की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक बताया.

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ये थी केंद्र की गाइडलाइन: दरअसल, संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के टर्न डाउन होने के बाद भाजपा ने देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए. इसी क्रम में प्रदेश भाजपा की ओर से 28 अप्रैल को जयपुर के अमर जवान ज्योति पर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया. केंद्र से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस जुलूस में केवल पांच वरिष्ठ महिला नेताओं को मशाल लेकर आगे चलना था, जबकि बाकी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ्लैश लाइट के जरिए विरोध दर्ज करना था, लेकिन जयपुर में स्थिति अलग नजर आई. यहां 70 से अधिक मशालों की व्यवस्था जयपुर शहर भाजपा की ओर से की गई. महिलाओं ने एक साथ जलती मशालें हाथ में लेकर एक-दूसरे के बेहद करीब खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

Madan Rathore expressing his displeasure
नाराजगी जताते मदन राठौड़ (ETV Bharat File Photo)

राठौड़ की नाराजगी की वजह: यही स्थिति प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नाराजगी का कारण बनी. उन्होंने मौके पर पहुंचकर महिला कार्यकर्ताओं को लगभग 10 फीट की दूरी बनाकर खड़े होने के निर्देश दिए. उनका मानना था कि इतनी नजदीकी में जलती मशालें पकड़ना खतरनाक हो सकता है और इससे आग लगने जैसी घटना हो सकती है. हालांकि, उनके बार-बार समझाने के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राठौड़ ने सख्त नाराजगी जताई और मौके पर ही कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जब निर्देशों की अनदेखी जारी रही तो वे नाराज होकर कार्यक्रम स्थल छोड़कर रवाना हो गए.

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