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बीजेपी का मशाल जुलूस: राठौड़ बोले, 'नाराजगी अव्यवस्था से थी, कांग्रेस रखे मानवता का ख्याल', भाजपा नेताओं ने किया समर्थन

मशाल जुलूस में अव्यवस्था पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष ( ETV Bharat File Photo )