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कांकेर में बीजेपी की पदयात्रा , सांसद भोजराज नाग ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही साजिश

कांकेर: गुरुवार को भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के साथ पदयात्रा और रैली निकाली. नया बाजार स्थल से शुरू हुई यह पदयात्रा नरहरदेव स्कूल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई. इसमें जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव, कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

प्रभारी मंत्री अरुण साव ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की साजिश रचने वालों और बैलेट पेपर के बजाय सड़कों पर सरकार बदलने की सोच रखने वालों के खिलाफ यह रैली निकाली गई है. उन्होंने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य जनता के बीच एसआईआर प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता लाना और लोकतंत्र की रक्षा करना है.

कांकेर में बीजेपी की पदयात्रा (ETV Bharat)

एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी:अरुण साव

अरुण साव ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह संवैधानिक बताते हुए कहा, एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों और स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए लोगों के नाम नियमानुसार हटाए जा रहे हैं. इससे मतदाता सूची को शुद्ध बनाने और अवैध घुसपैठियों की पहचान करने में मदद मिलेगी. उन्होंने फॉर्म-6 को लेकर कहा कि इसमें कोई नया संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि पहले से प्रचलित फॉर्म में केवल एक अलग घोषणा पत्र जोड़ा गया.

भाजपा की पदयात्रा (ETV Bharat)

भाजपा की पदयात्रा (ETV Bharat)

कांग्रेस रच रही साजिश: बीजेपी

बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर संसद में बहस करने के बजाय हंगामा करने और देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. सांसद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मृत व्यक्तियों, बुजुर्गों और शादी के बाद दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाते हैं. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उस पर बेबुनियाद आरोप लगाना संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसा है.

भाजपा की पदयात्रा (ETV Bharat)