झांसी में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष का भाई कुएं में कूदा, मौत; यह थी वजह

झांसी: भाजपा के सदर युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष का बड़ा भाई कुएं में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई. वह गैस चूल्हे पर बीड़ी जलाने पहुंचा थे, मां ने मना किया तो भड़क गया और कुएं में कूद गया. नवाबाद थाने की पुलिस ने करीब 2 घंटे बाद शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

मृतक मोहन सिंह गहलोत (36) के भाई भवानी सिंह ने बताया कि वह डेंटिंग-पेंटिंग का काम करता था. रोजाना शराब पीने की भी लत थी. झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र के गणेश मड़िया मोहल्ले में परिवार के साथ रहता था.

भवानी सिंह ने बताया कि वह भाजपा के युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष हैं. वह लोग कुल पांच भाई हैं. इनमें श्याम सिंह, कुंदन, नीरज, मोहन सिंह उर्फ मोनू और दो बहनें ममता और रंजीता है. तीन भाई और दोनों बहनों की शादी हो चुकी है. मृतक मोहन सिंह उर्फ मोनू शराब पीने का आदी था.

उन्होंने बताया कि गुरुवार रात लगभग 10 बजे वह रोजाना से ज्यादा शराब पीकर घर आया. घर में हंगामा करने लगा. तब मां और भाइयों ने उसे डांटकर घर में बैठा दिया. कुछ देर बाद वह उठा और गैस से बीड़ी जलाने लगा.