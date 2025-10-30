ETV Bharat / state

बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह को लेकर पुलिस के लोगों को किया अलर्ट; लगायीं चेन स्नैचर्स और लुटेरों की फोटो, चुरायी थी मोटर साइकिल

मिर्जापुर पुलिस की चेन स्चैचर्श और लुटेरों की लिस्ट में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह ( Photo Credit: ETV Bharat )

बड़े नेताओं के साथ भी है भोनू सिंह का फोटो: भोनू सिंह की फोटो बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी देखी जा चुकी है. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, बीजेपी काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य के साथ वह कई भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे चुका है. इसको लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है.

पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुई कार्रवाई: कछवा जमुआ मार्ग के चौराहे पर पुलिस बूथ पर, थाने पर और मिशन तिराहा पर फ्लेक्सी लगाया गया है. फ्लेक्सी बोर्ड पर चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची लिखा हुआ है. मझवां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची में आने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

चेन स्नेचिंग, छिनैती और राह चलते लूट की वारदातों को लेकर मिर्जापुर पुलिस सख्त है. अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानेदारों को ऐसे अपराधियों के नाम के साथ फोटो सार्वजनिक रूप से जारी करने का आदेश दिया गहया था. कछवा पुलिस ने अपराधियों के नाम और फोटो का फ्लेक्सी बोर्ड बनवाकर चौराहे पर लगवा दिया. इसमें फोटो और नाम भारतीय जनता पार्टी के मझवां मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का है.

मिर्जापुर: पुलिस चेन स्नेचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की फोटो चौराहों और बाजारों में लगा रही है. इस फ्लेक्सी बोर्ड में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम भी फोटो के साथ नजर आ रहा है.

सपा नेता बोले- ऐसे ही सेवा कर रही बीजेपी: समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा जनपद में हो या प्रदेश में, हर जगह बीजेपी के लोग ही इस तरह के काम ही कर रहे हैं. जब पुलिस फोटो जारी कर रही है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह जनता की सेवा कर रहे हैं.

बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने अपराधियों का सूची जारी की: मिर्जापुर जनपद के कटरा कोतवाली, चुनार कोतवाली, शहर कोतवाली, चील्ह कोतवाली, देहात कोतवाली और कछवा कोतवाली ने अब तक चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची जारी कर चुके हैं. शहर कोतवाली ने 9, कटरा कोतवाली ने 8, देहात कोतवाली 7, कछवां कोतवाली 5, चील्ह कोतवाली 4 और चुनार कोतवाली ने दो अपराधियों का सूची जारी की है.

पूरे शहर में पुलिस ने लगाए फ्लेक्सी बोर्ड: इनके कोतवाली अंतर्गत जगह-जगह फ्लेक्सी बोर्ड लगाए गए हैं. मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया की पिछले 15 वर्षों के दौरान चैन स्नैचिंग, चोरी और लूट के मामले में आरोपियों का सत्यापन कराकर आम जनता को जागरूक करने के लिए इनका जगह जगह फोटो फ्लेक्सी बोर्ड लगवाया जा रहा है, ताकि पुनः इस प्रकार का अपराध न करें सके.

बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का फेसबुक पेज (Photo Credit: ETV Bharat)

2014 में मोटरसाइकिल चोरी को लेकर FIR: वहीं भोनू सिंह के अपराध को लेकर सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि कछवा थाने में 2014 में मोटरसाइकिल के चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज है. दिशा निर्देश के अनुसार नाम के साथ फोटो जारी की गई है. भारतीय जनता पार्टी की मीडिया प्रभारी ज्ञान दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया से मामला संज्ञान में आया है. यदि भोनू सिंह पदाधिकारी होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और पार्टी से भी निकाले जाएंगे.

बीजेपी नेता बोले- भोनू सिंह का निष्कासन होगा: भोनू सिंह को मंडल उपाध्यक्ष बनाने वाले मझवां मडंल अध्यक्ष आकश सिंह ने बताया इनके क्राइम के बारे में जानकारी नहीं थी. भाजपा में काम करते थे. इस कारण इन्हें बनाया गया था. अब मिली जानकारी के लिए निष्कासन के लिए जिलाध्यक्ष को पत्र लिखा जाएगा.



