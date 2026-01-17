रफ्तार का कहर: पीलीभीत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे समेत दो की मौत, मिर्जापुर में जीजा-साले की जान गयी
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मिर्जापुर में सड़क हादसे हो गये. पीलीभीत में दो सगे भाइयों और मिर्जापुर में जीजा-साले की मौत हो गयी.
पीलीभीत/मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ट्रक ने दो सगे भाइयों को रौंद दिया. इसमें दोनों भाइयों की मौत हो गयी. वहीं मिर्जापुर में बाइक पर सवार जाजी साले की बाइक ट्रक में टकरा गई. इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी.
पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा: बरखेड़ा थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि तेज रफ्तार लकड़ी से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक मोटरसाइकिल को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया. इस हादसे में भाजपा मंडल अध्यक्ष के बेटे समेत दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ था.
ट्रक 20 मीटर दूर तक घसीटता ले गया: बरखेड़ा थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने कहा कि बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर निवासी विकास श्रीवास्तव (पुत्र हरिशंकर श्रीवास्तव) और उनका चचेरा भाई शिवम श्रीवास्तव किसी काम से बरखेड़ा गए थे. दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे. तभी गांव के पास लकड़ी से भरे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक उन्हें रौंदते हुए काफी दूर तक घसीटता ले गया.
हरिशंकर श्रीवास्तव बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं: बरखेड़ा थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने बताया, हादसे में मारे गये विकास श्रीवास्तव के पिता हरिशंकर श्रीवास्तव भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं. एक ही परिवार के दो चिराग बुझने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों और पेट्रोल पंप कर्मियों ने भागने की कोशिश कर रहे ट्रक चालक को मौके पर ही दबोच लिया. पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया.
मिर्जापुर में सड़क हादसा, जीजा साले की मौत: हलिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खड़ी ट्रक में बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से टक्कर मार दी. इसमें दोनों की मौत हो गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हलिया थाना क्षेत्र के समौती गांव के पास शनिवार देर शाम प्रयागराज जनपद के कोरांव थाना क्षेत्र के मड़फा गांव के रहने वाला मुकेश, कोटार गांव के रहने वाला अपने साले विकास के साथ बाइक से ससुराल कोटार गांव आ रहा था.
समौती गांव के पास हुआ हादसा: जैसे ही वो हलिया ड्रमण्डगंज मार्ग के समौती गांव के पास पहुंचे, तो उनकी बाइक सड़क पर खराब खड़ी ट्रक में पीछे से टकरा गई. इससे बाइक सवार जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गयी.
