रफ्तार का कहर: पीलीभीत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे समेत दो की मौत, मिर्जापुर में जीजा-साले की जान गयी

पीलीभीत में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit: ETV Bharat )