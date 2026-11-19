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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति: बीजेपी का बूथ प्लान और कांग्रेस में टिकट का इम्तिहान!

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों की तैयारियां जमीन पर उतर चुकी हैं. बीजेपी सत्ता की तीसरी बारी के लिए बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दे रही है. जबकि, कांग्रेस टिकट के दावेदारों की जनस्तरीय स्वीकार्यता और जीत की संभावना परखने के लिए सर्वे का सहारा ले रही है.

बीजेपी की रणनीति प्रदेश के साढ़े 12 हजार से ज्यादा बूथों तक पहुंचने की है. जबकि, कांग्रेस जिताऊ चेहरों की तलाश में जुटी है. यानी बीजेपी बूथ मजबूत करने में लगी है और कांग्रेस उम्मीदवारों की जमीन पर पकड़ परख रही है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों की क्या है रणनीति? आपको इससे रूबरू करवाते हैं.

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी उन 23 सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है, जहां पिछले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था. इन सीटों पर स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर अलग रणनीति बनाई जा रही है. बीजेपी सिर्फ बाहरी मतदाताओं को लुभाने की तैयारी नहीं कर रही. बल्कि, अपने विधायकों की भी कसक ले रही है. वहीं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राम माधव ने कहा कि,

बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता बचाना नहीं, बल्कि तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज करना है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी राम माधव ने 2017 और 2022 के चुनावों से भी बड़ी जीत के लक्ष्य के साथ 65 से अधिक सीटें जीतने की बात कही है. उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, इसलिए 65 पार का लक्ष्य पार्टी के लिए आसान नहीं होगा.

किसान मोर्चा सभी 304 मंडलों में किसान चौपाल लगाएगा. अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों को भी अपने-अपने वर्गों के बीच संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है. यानी बीजेपी सिर्फ एक सामान्य प्रचार अभियान नहीं चलाना चाहती. बल्कि, हर वर्ग और हर बूथ तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि,

युवा मतदाताओं के लिए बीजेपी ने अलग तरीके की तैयारी की है. युवा मोर्चा प्रदेश के 3,032 शक्ति केंद्रों पर कॉर्नर मीटिंग करेगा. विधानसभा स्तर पर बाइक रैलियां और युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और युवा ठिकानों तक पार्टी का संदेश पहुंचाना है.

दरअसल, बीजेपी की रणनीति बूथ जीता, चुनाव जीता फॉर्मूले पर आधारित है. यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश के 12,543 से ज्यादा बूथों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रही है। महिला मोर्चा इन बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग और संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिनके जरिए महिलाओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जोड़ने की कोशिश होगी. पार्टी का फोकस खास तौर पर महिला और युवा मतदाताओं पर केंद्रित है.

उत्तराखंड में दिलचस्प होगा चुनावी रण: उत्तराखंड का आगामी चुनावी रण काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है. क्योंकि, जहां एक ओर बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को बचाते हुए सत्ता पर काबिज होकर अपनी साख बचाने उतरेगी.

बीजेपी हर सीट पर तीन सदस्यीय कमेटी उतारने जा रही है, जिसमें एक अन्य राज्य से आए विस्तारक और दो वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. यह कमेटी दावेदारों का आकलन करेगी और बूथ स्तर पर फीडबैक लेगी. पार्टी एक महीने के भीतर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तैयारी में है. इसका मकसद सरकार की उपलब्धियों और संगठन की मजबूती को जनता के सामने रखना है. साथ ही विधायकों के कामकाज और जनता के फीडबैक के आधार पर टिकट बंटवारे के फैसले लिए जा सकते हैं.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय (फोटो- ETV Bharat)

कांग्रेस का टिकट वितरण पर फोकस: बीजेपी जहां एक ओर तमाम महत्वपूर्ण रणनीतियों पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनावी तैयारी में टिकट वितरण को केंद्र में रखा है. पार्टी ने विधानसभा टिकट के दावेदारों की स्वीकार्यता और जीत की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सर्वे शुरू किया है.

राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएंगी. दोनों के मिलान के आधार पर टिकट का निर्णय लिया जाएगा. कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत इस बात पर जोर दे चुके हैं कि इस बार टिकट सिर्फ सिफारिश या दबाव के आधार पर नहीं मिलेगा. बल्कि, पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी, जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत और जीत की पूरी संभावना हो.

मिशन 2027 के लिए कांग्रेस की रणनीति

कांग्रेस का मुख्य फोकस टिकट के दावेदारों की स्वीकार्यता, स्थानीय पकड़ और जीत की संभावना परखना

सर्वे फॉर्मूला के तहत राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दोनों के मिलान से टिकट का निर्णय लेना

हारती सीटों पर रणनीति के तहत विशेष रायशुमारी और नए उम्मीदवारों को मौका देने पर जोर

टिकट बंटवारा फार्मूले के तहत स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों की जांचकर नाम हाईकमान को भेजेगी

पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ी विकास और भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

नवंबर दिसंबर महीने में राष्ट्रीय नेताओं की नौ बड़ी जनसभाओं का रोडमैप

कांग्रेस की खास चिंता उन सीटों को लेकर है, जहां पार्टी लगातार हार रही है. ऐसी सीटों पर विशेष रूप से चर्चाएं की जाएगी. दो से तीन बार चुनाव हार चुके चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों को मौका देने पर कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है. हालांकि, मौजूदा विधायकों के टिकटों में बड़े फेरबदल की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों की जांच के बाद नाम हाईकमान को भेजेगी.

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय (फोटो- ETV Bharat)

यानी कांग्रेस नए चेहरों को मौका देने की पूरी तैयारी में है. ताकि, पुराने चेहरों और नए चेहरों के साथ कांग्रेस इस चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए सत्ता को काबिज कर सके. कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी आलोचना को संगठन, उम्मीदवार और एक बेहतर विकल्प में बदल सके. साथ ही प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

इसके साथ ही कांग्रेस ने नवंबर और दिसंबर में 9 बड़ी जनसभाओं का खाका तैयार किया है. प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण में सभाएं कराने की तैयारी है. इसका उद्देश्य पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य की जनता के सामने लाना और चुनावी माहौल बढ़ाना है. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि,

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीतियों का अंतर साफ नजर आ रहा है. बीजेपी बूथ स्तर तक पहुंचकर मतदाताओं को साधना चाहती है. जबकि, कांग्रेस जीत सकने वाले चेहरों की तलाश में है, लेकिन असली इम्तिहान ये होगा कि क्या बीजेपी का महिला-युवा संपर्क अभियान सत्ता की हैट्रिक का रास्ता बनाएगा या कांग्रेस का सर्वे फॉर्मूला ऐसे नए चेहरे सामने लाएगा, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति को चुनौती दे सकें.

बहरहाल, बीजेपी को अपनी संगठनात्मक ताकत का भरोसा है, तो कांग्रेस को नए चेहरों और जनता की नाराजगी से उम्मीद है. ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किस दांव पर भरोसा कर सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है. अब चुनाव भी नजदीक है तो दोनों ही पार्टियां अभी से ग्राउंड पर उतरकर माहौल बनाने की कोशिश में है.

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