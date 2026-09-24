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बीजेपी ने संगठन में किया बड़ा बदलाव, शिवप्रकाश राष्ट्रीय सह महामंत्री और कर्मवीर बने संगठन प्रदेश महामंत्री

नए जारी हुए आदेश में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी बदलाव किया गया है .छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री संगठन के तौर पर कर्मवीर को जिम्मेदारी दी गई है.वहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री संगठन के पद पर रहे पवन साय को झारखंड भेजा गया है. इन्हें प्रदेश महामंत्री संगठन झारखंड के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है. नितिन नबीन ने पिछले 2 दिनों में सगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं. छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन के पद पर भी बदलाव करते हुए नए लोगों के जिम्मेदारी दी गई है. वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को भी दूसरे राज्यों में पार्टी पदाधिकारी बनाया गया है.

रायपुर : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने तरीके से पार्टी को संगठित करने और नेताओं को जिम्मेदारी देने के साथ ही अपनी नई टीम का गठन कर रहे हैं. 24 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन में फेर बदल किया है. इसी क्रम में शिवप्रकाश को छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय सह महामंत्री बनाया गया है. शिवप्रकाश के जिम्मे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है. जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई है. इसके साथ ही 2022 से झारखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री का कार्य देख रहे कर्मवीर को छत्तीसगढ़ प्रदेश का महामंत्री सगठन बनाया गया है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री संगठन बनाए गए कर्मवीर मूल रुप से यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं. 1993 से इन्होने संघ के प्रचारक को तौर पर काम शुरु किया था. इससे पहले की जिम्मेदारी में कर्मवीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी (आगरा) एवं अलीगढ़ महानगर मथुरा जिले के जिला प्रचारक का काम देख चुके हैं. कर्मवीर उत्तर प्रदेश के एटा, अलीगढ़ एवं बरेली विभाग के विभाग प्रचारक, 2015 में मेरठ प्रांत (पश्चिम उत्तर प्रदेश) के सह प्रांत प्रचारक, 2019 में ब्रज प्रांत के सह प्रांत प्रचारक रहे हैं. 2020 से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश सहमहामंत्री (संगठन) के तौर पर काम किए हैं. अगस्त 2022 से झारखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री (संगठन) रूप में कार्य कर रहे हैं.सीएम साय ने कर्मवीर का स्वागत किया है.

संगठन में बदलाव सतत प्रक्रिया- सीएम साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये संगठन की सतत प्रक्रिया है.ये बदलाव होते रहते हैं.कर्मवीर जी पवन जी की जगह आ रहे हैं,हम सब मिलकर काम करेंगे.पवन साय जी प्रदेश में संगठन के शिल्पी थे- विष्णुदेव साय,सीएम

पूर्व विधायक को झारखंड में मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी में हो रहे बदलाव में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों बढ़ी है.23 सितम्बर को हुए बदलाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर पर हुए संगठनात्मक बदलाव में छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को 2 राज्यों के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक सौरभ सिंह को झारखंड प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी बनाया गया है.

सौरभ सिंह, झारखंड सह प्रभारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएम के क्षेत्र की विधायक को गुजरात की जिम्मेदारी

वहीं पत्थलगांव विधानसभा से विधायक एवं रायगढ़ की पूर्व सांसद गोमती साय को गुजरात भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की बात की जाए तो एक बड़ी हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई है. 24 तारीख को हुए बदलाव में छत्तीसगढ़ के पवन साय को झारखंड में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

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