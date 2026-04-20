ETV Bharat / state

लखनऊ में महिला आक्रोश रैली और मार्च में जुटेंगी हजारों महिलाएं, सीएम योगी करेंगे नेतृत्व

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक समेत पूरा मंत्रिमंडल कार्यक्रम में मौजूद रहेगा

लखनऊ में होगी भाजपा की महिला जन आक्रोश रैली.
लखनऊ में होगी भाजपा की महिला जन आक्रोश रैली. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंगलवार को लखनऊ में ‘महिला जन आक्रोश रैली एवं मार्च पास्ट’ की अध्यक्षता करेंगे. इस रैली को महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी दलों को घेरने की रणनीति के तहत आयोजित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक समेत पूरा मंत्रिमंडल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा.

लखनऊ नगर निगम की सभी 110 वार्डों से हजारों महिलाओं को जुटाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. लखनऊ महानगर को इस कार्यक्रम की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने नगर निगम के सभी पार्षदों की विशेष बैठक लेकर रैली की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में हर पार्षद को अपने-अपने वार्ड से अधिक से अधिक महिलाओं को लाने का लक्ष्य दिया गया. धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल है, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सदन में रोका था. अब जनता के बीच जाकर इस मुद्दे पर विपक्ष का पोल खोलना है.

कहा कि यह रैली विपक्ष के दोहरे चरित्र को उजागर करेगी. कार्यक्रम स्थल पर भव्य मंच का निर्माण किया जा रहा है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीमें समन्वय के साथ काम कर रही हैं. रैली में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए बसों, वाहनों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. भाजपा प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि यह रैली न केवल महिला आरक्षण बिल का समर्थन जताएगी बल्कि आगामी चुनावी तैयारियों को भी मजबूती देगी.

रैली के बाद मार्च का आयोजन होगा जिसमें महिलाएं बड़े उत्साह के साथ भाग लेंगी. महिला जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा की सभी मोर्चा इकाइयां सक्रिय हैं.महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: कहानी जुर्माने से बदलाव की, गोरखपुर में कैसे कूड़े का पहाड़ बना पिकनिक स्पॉट? 23 को सीएम योगी करेंगे लोकार्पण

TAGGED:

LUCKNOW WOMEN PUBLIC OUTRAGE RALLY
CM YOGI AT LUCKNOW MARCH PAST
महिला जन आक्रोश रैली मार्च पास्ट
WOMEN PUBLIC OUTRAGE RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.