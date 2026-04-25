भाजपा महिला मोर्चा का ‘हर बूथ महिला मजबूत’ अभियान कल से, 5 लाख नई सदस्य जोड़ने का लक्ष्य
हर बूथ पर 11 महिलाओं को जोड़ा जाएगा. इससे पूरे प्रदेश में करीब 5 लाख नई महिलाएं संगठन और पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगी.
Published : April 25, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर : भाजपा महिला मोर्चा संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘हर बूथ, महिला मजबूत’ अभियान की शुरू करेगी. भाजपा महिला मोर्चा के इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें सीधे संगठन से जोड़ना है, ताकि पार्टी का ढांचा और अधिक मजबूत हो सके. अभियान में हर बूथ पर 11 महिलाओं के साथ प्रदेश में कुल 5 लाख महिलाओं पार्टी की रीति नीति से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. अभियान की शुरुआत रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे.
5 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य : भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में ‘हर बूथ महिला मजबूत’ अभियान के तहत हर बूथ पर कम से कम 11 महिलाओं को जोड़ा जाएगा. इससे पूरे प्रदेश में करीब 5 लाख नई महिलाएं संगठन और पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं तक सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से पहुंचाना है. महिला मोर्चा का फोकस इस पर रहेगा कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके और वे सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनें. इसके लिए संगठन और सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
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डिजिटल स्वरूप में होगा अभियान :अभियान को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया. व्हाट्सएप्प चैटबॉट/WhatsApp Chatbot जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा. इससे सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा. राखी ने कहा कि आज अधिकांश महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग कर रही हैं, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ाव अधिक प्रभावी होगा. अभियान को व्हाट्सएप चैनलों से जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी सीधे पहुंचाई जा सके और संगठन से बेहतर संवाद स्थापित हो सके. महिलाएं न केवल सीधे सीधे पार्टी से जुड़ेंगी, बल्कि पार्टी की योजनाओं से लाभान्वित भी होगी. ये महिलाएं खुद तो पार्टी से जुड़ेगी ही, परिवार के लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम करेगी. इस तरह संगठन मजबूत होता तो चुनाव में भी भागीदारी बढ़ेगी. इस पहल से न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान भी किया जा सकेगा.
‘नारी शक्ति’ का युग : राखी राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय ‘नारी शक्ति’ का युग है. मोदी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महिला मोर्चा इस अभियान के जरिए अधिकाधिक महिलाओं को संगठन से जोड़कर सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करेगा. महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से संगठन सर्वव्यापी और अधिक मजबूत बनेगा. महिला नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में भी यह अभियान अहम कदम साबित होगा. केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रही है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ना तय है. इस अभियान के तहत महिलाएं पार्टी से जुड़ेंगी बल्कि नेतृत्व क्षमता भी निखरेगी.
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