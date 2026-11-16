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रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने किया शुभारंभ, यूपी चुनाव पर भी चर्चा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पहली बार भाजपा महिला मोर्चा की राज्य स्तर पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई. यह बैठक दो दिनों की है जो की 16 और 17 नवंबर तक चलेगी. आज इस बैठक का विधिवत शुभारंभ भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने किया. इसमें महिला मोर्चा सदस्यों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने उन्हें संगठन को विस्तार देने की जानकारी दी गई.

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा कि यह संगठन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. पिछले डेढ़ साल से हमने संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक की है. लगातार हमारी बैठकें होती रही है. संगठन को आगे बढ़ाना, संगठन की कार्य विधि को किस प्रकार से नए रूप में देना और किस प्रकार से बहनें मैदान से उतरकर बूथ तक कार्य कर रही हैं. इस प्रक्रिया के तहत हमने भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की है.

इस बार हमने महिला मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष के साथ उनके महामंत्री को बुलाया है. महामंत्री के साथ आईटी सेल और सोशल मीडिया और मीडिया की जो बहने हैं उनको हमने प्रशिक्षण देने के लिए यहां पर आमंत्रित किया है .- विभा अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा

विभा अवस्थी ने कहा कि पूरे प्रदेश भर से 36 संगठनात्मक जिले से सभी बहनें उपस्थित हुई है. प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित, स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं. इससे पहले संगठन महामंत्री कर्मवीर जी ने बैठक ली है. अब समिति की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी के साथ ही, भाजपा के तीनों महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मारकंडे भी चर्चा करेंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने किया शुभारंभ, यूपी चुनाव पर भी चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

81 महिलाएं जाएंगी यूपी चुनाव में

महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दो दिनों के बाद जाना है, जिसमें महिला मोर्चा की 81 महिलाएं उत्तर प्रदेश जाएंगे. यूपी चुनाव में महिला मोर्चा की 81 बहनें विस्तारक के रूप में जा रही है. हमें नीचे की इकाइयों को कैसे जोड़ना है. महिला मोर्चा को कैसे विस्तार करना है. महिला मोर्चा के आगामी कौन से कार्यक्रम होंगे. जिससे हम आम जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को अपने विचारों को कैसे रखेंगे. इस पर बैठक में चर्चा हो रही है.

संगठन की दृष्टिकोण से हमारी महिला मोर्चा कैसे मजबूत होगी. इन सब विषयों को लेकर यहां पर प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है. यूपी चुनाव के लिए प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, कुछ जिला अध्यक्ष बहनें विशेष रूप से आमंत्रित बहनों की एक टीम बनी है.