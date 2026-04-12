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बीजेपी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसे में बखूबी निभाऊंगी : डॉ. शानू यादव

बहरोड : जिले के नीमराणा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद डॉ. शानू यादव पहली बार पहुंचीं. मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. शानू यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगी. संगठन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वह सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है.

डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, वह उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगी और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाएंगी. आगामी चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह निश्चित रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी. उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है.