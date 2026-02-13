राहुल गांधी पर राखी राठौड़ का हमला: विदेशी एजेंडे से प्रेरित राजनीति का आरोप
उदयपुर में महिला सम्मेलन में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने प्रदेश के बजट को महिला कल्याणकारी बताया.
Published : February 13, 2026 at 4:13 PM IST
उदयपुर: प्रदेश के बजट को लेकर आयोजित महिला मोर्चा का जिला स्तरीय महिला संवाद सम्मेलन हुआ. इसमें बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. यह बजट महिलाओं के लिए कल्याणकारी बजट है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल विदेशी एजेंडे से प्रेरित राजनीति करते हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं. राठौड़ ने कहा कि विपक्ष हताशा की स्थिति में है और विदेशी शक्तियों के प्रभाव में काम कर रहा है. उन्होंने राजस्थान के मौजूदा बजट की सराहना की और पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा.
कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कांग्रेस का अब लगातार पतन हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है. जनता सच्चाई समझ चुकी है.
राठौड़ ने राजस्थान के मौजूदा बजट की सराहना की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया था. डोटासरा के बयानों का जवाब देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विकास की बजाय कुर्सी बचाने पर ध्यान केंद्रित किया. राठौड़ ने दावा किया कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछले बजट की 90 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा कि जितना कार्य कांग्रेस ने पांच वर्षों में नहीं किया, उससे अधिक काम बीजेपी सरकार ने दो वर्षों में कर दिखाया है.
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सम्मेलन का प्रमुख विषय था. उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. महिलाओं के लिए प्रस्तुत बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है. उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएं.