राहुल गांधी पर राखी राठौड़ का हमला: विदेशी एजेंडे से प्रेरित राजनीति का आरोप

उदयपुर में महिला सम्मेलन के दौरान राठौड़ का स्वागत करती कार्यकर्ता ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: प्रदेश के बजट को लेकर आयोजित महिला मोर्चा का जिला स्तरीय महिला संवाद सम्मेलन हुआ. इसमें बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. यह बजट महिलाओं के लिए कल्याणकारी बजट है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल विदेशी एजेंडे से प्रेरित राजनीति करते हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं. राठौड़ ने कहा कि विपक्ष हताशा की स्थिति में है और विदेशी शक्तियों के प्रभाव में काम कर रहा है. उन्होंने राजस्थान के मौजूदा बजट की सराहना की और पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कांग्रेस का अब लगातार पतन हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है. जनता सच्चाई समझ चुकी है. पढ़ें: आम बजट को विशेषज्ञों ने सराहा, बोले-विश्व की तीसरी बड़ी इकोनामी बनाने में यह बजट महत्वपूर्ण