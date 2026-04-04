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आमने-सामने महिला विंग, सारिका चौधरी पर राखी राठौड़ का हमला, कहा- कांग्रेस महिला विरोधी है

महिला विरोधी मानसिकता उजागर : राखी राठौड़ ने कहा कि पूरे देश में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस की राजस्थान महिला इकाई की ओर से दिया गया हालिया बयान पूरी तरह हास्यास्पद, तथ्यहीन और केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है. बिना जानकारी और बिना तथ्यों के आरोप लगाना अब कांग्रेस की पहचान बन चुकी है. राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिल को टालने का प्रयास किया गया, जो यह दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ रही है. जयपुर में आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम का विरोध कर कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी मानसिकता उजागर कर दी है.

जयपुर : प्रदेश में भले ही पंचायत और निकाय चुनाव में अभी देरी हो, लेकिन सियासी बयान बाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर अभी से ही तेज हो गया है. इस बार महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर आमने-सामने हैं. सारिका चौधरी ने भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम पर सवाल खड़े किए तो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने जवाबी हमला किया. राखी ने सारिका के बयान को महिला सशक्तिकरण के प्रयास का विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और महिलाओं को वर्गों में बांटने की राजनीति कर रही है. जब-जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं कांग्रेस विरोध में उतर आती है. ये वही पार्टी है, जिसके नेता प्रदेश के सर्वोच्च सदन में मर्दों का प्रदेश बता कर ठहाके लगा कर हंसते हैं.

मोदी सरकार में महिलाएं हुईं सशक्त : राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं. प्रधानमंत्री की ओर से चलाए गए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में बालिका अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक मिला है. हर घर नल योजना से घर-घर पानी पहुंचाया गया है, जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ा गया है. उज्ज्वला योजना से उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है. 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. राजस्थान में आज लगभग 16 लाख लखपति दीदियां हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है.

मर्दों के प्रदेश वाली मानसिकता : राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान को 'मर्दों का प्रदेश' जैसे तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार के नेतृत्व में महिला अपराधों में कमी आई है और महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. भाजपा के पास सशक्त और समर्पित महिलाओं की टीम है, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. कांग्रेस आज भी समाज को बांटने की राजनीति में लगी हुई है और महिलाओं को भी वर्गों में विभाजित करने का प्रयास कर रही है. हाल ही में गैस की कथित किल्लत को लेकर कांग्रेस की ओर से किया गया प्रदर्शन भी पूरी तरह विफल रहा, जिसमें अपेक्षित संख्या में महिलाएं शामिल नहीं हुईं. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास न महिलाओं का समर्थन है और न ही जनता का विश्वास. कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, जिसके कारण आज उसकी यह स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है.

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ये कहा था सारिका ने : सारिका चौधरी ने कहा था कि एक सत्ताधारी पार्टी की महिला इकाई से उम्मीद की जाती है कि वह समाज के हर वर्ग की महिलाओं को साथ लेकर चले, लेकिन नई टीम में सिर्फ बड़े शहरों और चुनिंदा चेहरों को जगह दी गई है. गांवों और छोटे शहरों की महिलाओं को दरकिनार करना इस बात का संकेत है कि भाजपा जमीनी हकीकत से दूर होती जा रही है. भाजपा महिला मोर्चा पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है. ऐसे में इस महिला टीम को महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर होना चाहिए, लेकिन उन्हें इसमें ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती.