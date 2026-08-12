वन मंत्री के धरने पर बोली भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, 'जनता का साथ देना गलत नहीं'
राखी राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में महिला आरक्षण नियमानुसार 33 फीसदी है. लेकिन यह 50 से ज्यादा जाएगा.
Published : August 12, 2026 at 7:03 PM IST
जोधपुर: भजनलाल शर्मा सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा सफाई कर्मियों के लंबित नियुक्ति पत्र को लेकर धरने पर बैठे हैं. इस बीच जोधपुर आई भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ का कहना है कि जनता के लिए बैठना या खड़ा होना गलत नहीं है. महिला मोर्चा अध्यक्ष ने निकाय चुनावों को लेकर बुधावार को जोधपुर में महिला मोर्चा की बैठक भी ली.
जोधपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में राखी राठौड़ से जब पूछा गया कि मंत्री को धरना देना पड़ रहा है, क्या सही में प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है? इस पर राठौड़ ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जहां भी लगता है कि जनता की आवाज को उठाना है, उनका काम करवाना है, ऐसे करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अधिकारी वहीं होते हैं, सिर्फ सरकार बदलती है. वे हमारे सहयोगी होते हैं. हर समस्या का हल बातचीत से निकलता है. लेकिन अगर जनता की बात आती है, तो वह जर्नादन है, उनके लिए उनके साथ बैठना या खड़ा होना गलत नहीं है. जहां भी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो आपसी समन्वय से समाधान निकालते जाते हैं. महिला मोर्चा अध्यक्ष ने निकाय चुनावों को लेकर बुधावार को जोधपुर में महिला मोर्चा की बैठक भी ली. इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल भी मौजूद रहे.
पढ़ें: अलवर नगर निगम : पांच सफाईकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वन मंत्री शर्मा का धरना खत्म, जूली-डोटासरा बोले- फेल हो गया प्रशासनिक तंत्र
'राजस्थान में सरकार जेनजी के साथ': राठौड़ ने झारखंड व दिल्ली आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि राजस्थान एक मात्र प्रदेश है, जहां सरकार ने एक साल पहले भर्तियों का कलैंडर निकाला था. आज राजस्थान के युवाओं को पता है कि कौनसी परीक्षा कब है? हमारी सरकार युवा शक्ति के साथ है. उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है. दो लाख के करीब नौकरियां दी जा रही हैं. बाकी पाइपलाइन में हैं. घोषणा के अनुरूप पांच साल में नौकरियां दी जाएंगी.
पढ़ें: राहुल गांधी पर बरसीं भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, बोलीं- कोटा में युवाओं से संवाद सिर्फ एक 'फेल्ड स्टंट'
'काम करने वालों को जनरल सीट से भी मौका': निकाय चुनाव में महिला आरक्षण के सवाल पर राखी राठौड़ ने कहा कि यह नियमानुसार 33 फीसदी है. लेकिन यह पचास से ज्यादा जाएगा. ऐसी सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर वहां कोई महिला लंबे समय से ग्राउंड पर सक्रिय रहकर काम कर रही है, तो उनको टिकट दिया जाएगा. भाजपा महिलाओं के साथ पूरा न्याय करेगी.