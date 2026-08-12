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वन मंत्री के धरने पर बोली भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, 'जनता का साथ देना गलत नहीं'

जोधपुर: भजनलाल शर्मा सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा सफाई कर्मियों के लंबित नियुक्ति पत्र को लेकर धरने पर बैठे हैं. इस बीच जोधपुर आई भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ का कहना है कि जनता के लिए बैठना या खड़ा होना गलत नहीं है. महिला मोर्चा अध्यक्ष ने निकाय चुनावों को लेकर बुधावार को जोधपुर में महिला मोर्चा की बैठक भी ली.

जोधपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में राखी राठौड़ से जब पूछा गया कि मंत्री को धरना देना पड़ रहा है, क्या सही में प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है? इस पर राठौड़ ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जहां भी लगता है कि जनता की आवाज को उठाना है, उनका काम करवाना है, ऐसे करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अधिकारी वहीं होते हैं, सिर्फ सरकार बदलती है. वे हमारे सहयोगी होते हैं. हर समस्या का हल बातचीत से निकलता है. लेकिन अगर जनता की बात आती है, तो वह जर्नादन है, उनके लिए उनके साथ बैठना या खड़ा होना गलत नहीं है. जहां भी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो आपसी समन्वय से समाधान निकालते जाते हैं. महिला मोर्चा अध्यक्ष ने निकाय चुनावों को लेकर बुधावार को जोधपुर में महिला मोर्चा की बैठक भी ली. इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल भी मौजूद रहे.