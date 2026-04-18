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महिला आरक्षण बिल गिरने पर गरमाई सियासत, जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन

भाजपा महिला मोर्चा ने लोकसभा में महिला बिल गिरने के बाद जयपुर में सड़कों पर उतर कर रोष जताया. इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया.

BJP Mahila Morcha office-bearers and workers staging a protest in Jaipur.
जयपुर में विरोध प्रदर्शन करती भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 4:03 PM IST

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जयपुर : नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के मुद्दे को लेकर भाजपा ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया. इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ नारे लगाए और इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बताया.

दोहरे चरित्र की राजनीति उजागर :भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुईं, जहां से चौमू सर्किल तक मार्च निकाला. प्रदर्शनकारी तख्तियां लिए नारे लगाते चली. उनका कहना था कि यह बिल देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने को लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विरोध कर अपने दोहरे चरित्र वाली राजनीति को उजागर किया. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि विपक्ष का संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे. यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वास्तविक निर्णय लेने का समय आता है, तो पीछे हट जाते हैं.

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20 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन: राखी राठौड़ ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर था जब महिलाओं को नीति निर्माण में सीधी भागीदारी देने का रास्ता खुल सकता था, लेकिन कांग्रेस ने फिर अपनी पुरानी सोच का परिचय दिया. कांग्रेस का शाहबानो प्रकरण से तीन तलाक जैसे मुद्दों पर भी रुख महिला विरोधी रहा है. राठौड़ ने कहा, कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ 20 अप्रैल को जयपुर में प्रदेश भर हजारों महिलाएं एकत्रित होंगी और आमजन को कांग्रेस का आईना दिखाएंगी.

BJP Mahila Morcha Holds Foot March
भाजपा महिला मोर्चा ने किया पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

महिलाएं अगले चुनाव में जवाब देगी: प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस आत्ममंथन करेगी और महिलाओं के हित में सकारात्मक भूमिका निभाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर उनका रुख दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण उनके लिए केवल नारा है. देश की महिलाएं इस अपमान का जवाब आगामी चुनाव में जरूर देंगी. देश की नारी शक्ति ने देखा किस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिलाओं को आगे आने से रोका. कांग्रेस के इस कृत्य को देश और प्रदेश की मातृशक्ति माफ नही करेगी.

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विपक्ष का रवैये अहंकारपूर्ण: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने विपक्ष के रवैये को अहंकारपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, सदन में बिल गिरने के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया बेहद आपत्तिजनक थी. उन्होंने इसे मजाक उड़ाने जैसा बताया. कहा कि देश की महिलाएं इसे कभी नहीं भूलेंगी. विपक्षी महिला नेता जैसे प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव द्वारा इस बिल का विरोध करना और भी दुखद है. सुमन ने महिलाओं से इस दिन को याद रखने और मतदान करते समय उन राजनीतिक दलों को पहचाननें की अपील की, जो उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल विधेयक का मुद्दा नहीं है, बल्कि महिला सम्मान और अधिकारों से जुड़ा सवाल है.

मानसिकता उजागर हुई : प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना ने महिलाओं से एकजुट होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, समाज की आधी आबादी संगठित होकर आवाज उठाए तो कोई भी शक्ति उनके अधिकार दबा नहीं सकती. यह समय है जब महिलाओं को आगे आकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी उनके अधिकारों के रास्ते में बाधा डालने का साहस न कर सके.

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BJP Mahila Morcha office-bearer addressing the media in Kuchaman City.
कुचामन सिटी में मीडिया को संबोधित करते भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

कुचामन में महिला मोर्चा ने जताई नाराजगी: उधर, कुचामन सिटी में भी भाजपा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को बिल पास नहीं होने देने का जिम्मेदार ठहराया और इसे लोकतंत्र एवं महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया. कुचामन सिटी में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. मोर्चा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा ने मिलकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले महत्वपूर्ण बिल को पारित नहीं होने दिया. महिला मोर्चा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर देशभर की महिलाओं में आक्रोश है. इसका असर आने वाले समय में चुनावी परिणामों पर भी देखने को मिल सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि नारी शक्ति का अपमान देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी. लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा.

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PROTEST AGAINST THE CONGRESS
महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़
CONGRESS LABELED ANTI WOMEN
NARI SHAKTI VANDAN AMENDMENT ACT

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