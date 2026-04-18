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महिला आरक्षण बिल गिरने पर गरमाई सियासत, जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन

जयपुर : नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के मुद्दे को लेकर भाजपा ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया. इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ नारे लगाए और इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बताया.

दोहरे चरित्र की राजनीति उजागर :भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुईं, जहां से चौमू सर्किल तक मार्च निकाला. प्रदर्शनकारी तख्तियां लिए नारे लगाते चली. उनका कहना था कि यह बिल देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने को लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने विरोध कर अपने दोहरे चरित्र वाली राजनीति को उजागर किया. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि विपक्ष का संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे. यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वास्तविक निर्णय लेने का समय आता है, तो पीछे हट जाते हैं.

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20 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन: राखी राठौड़ ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर था जब महिलाओं को नीति निर्माण में सीधी भागीदारी देने का रास्ता खुल सकता था, लेकिन कांग्रेस ने फिर अपनी पुरानी सोच का परिचय दिया. कांग्रेस का शाहबानो प्रकरण से तीन तलाक जैसे मुद्दों पर भी रुख महिला विरोधी रहा है. राठौड़ ने कहा, कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ 20 अप्रैल को जयपुर में प्रदेश भर हजारों महिलाएं एकत्रित होंगी और आमजन को कांग्रेस का आईना दिखाएंगी.

भाजपा महिला मोर्चा ने किया पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

महिलाएं अगले चुनाव में जवाब देगी: प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस आत्ममंथन करेगी और महिलाओं के हित में सकारात्मक भूमिका निभाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर उनका रुख दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण उनके लिए केवल नारा है. देश की महिलाएं इस अपमान का जवाब आगामी चुनाव में जरूर देंगी. देश की नारी शक्ति ने देखा किस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिलाओं को आगे आने से रोका. कांग्रेस के इस कृत्य को देश और प्रदेश की मातृशक्ति माफ नही करेगी.