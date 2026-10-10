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जेएनयू प्रकरण पर पोस्टर-तख्तियां लेकर उतरीं भाजपा महिला नेता, कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग

जयपुर में प्रदर्शन करती भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जेएनयू की छात्राओं से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर राजस्थान में सियासी विरोध तेज हो गया. भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को जयपुर में प्रदर्शन किया. मोर्चा की नेता एवं कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकलीं, लेकिन पुलिस ने इन्हें चौमूं हाउस सर्किल पर रोक दिया. इस दौरान पुलिस और भाजपा महिला नेताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शनकारी महिला नेता पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंची थीं. उन्होंने इस मामले में कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकॉइजाम की गिरफ्तारी की मांग उठाई और उनके लिए फांसी की सजा की मांग वाले नारे लगाए.