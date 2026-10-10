जेएनयू प्रकरण पर पोस्टर-तख्तियां लेकर उतरीं भाजपा महिला नेता, कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग
जेएनयू प्रकरण में जयपुर में BJP महिला मोर्चा ने विरोध-प्रदर्शन किया.
Published : October 10, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:57 PM IST
जयपुर : जेएनयू की छात्राओं से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर राजस्थान में सियासी विरोध तेज हो गया. भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को जयपुर में प्रदर्शन किया. मोर्चा की नेता एवं कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकलीं, लेकिन पुलिस ने इन्हें चौमूं हाउस सर्किल पर रोक दिया. इस दौरान पुलिस और भाजपा महिला नेताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शनकारी महिला नेता पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंची थीं. उन्होंने इस मामले में कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकॉइजाम की गिरफ्तारी की मांग उठाई और उनके लिए फांसी की सजा की मांग वाले नारे लगाए.
महिला सम्मान पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे : भाजपा महिला मोर्चा ने जेएनयू प्रकरण में महिला सुरक्षा, छात्राओं की गरिमा और कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. कांग्रेस सांसद से जुड़े आरोपों पर पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया और जवाबदेही को लेकर भी भाजपा ने सवाल उठाए. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए.
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महिला सम्मान का मुद्दा बनाया: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से महिला अधिकारों और सम्मान की बात करते हैं. ऐसे में कांग्रेस सांसद से जुड़े मामले में पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. महिला सम्मान का मुद्दा केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जवाबदेही के स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए और उनकी पहचान तथा निजता की रक्षा की जानी चाहिए. किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक प्रभाव के आधार पर जवाबदेही से ऊपर नहीं माना जा सकता. भाजपा महिला मोर्चा की मांग है कि मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई हो.
जवाबदेही पर उठाए सवाल : जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जेएनयू की छात्राओं से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई से जुड़ा सवाल है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि वह छात्राओं के न्याय और जवाबदेही के मुद्दे पर क्या रुख रखता है. शर्मा ने कहा कि छात्राओं की निजता सुरक्षित रखते हुए जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना जरूरी है. कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को इससे ऊपर नहीं माना जा सकता.
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छात्राओं की सुरक्षा और निजता पर दिया जोर : राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा, निजता और गरिमा सर्वोपरि होनी चाहिए. जांच से संबंधित तथ्यों और निष्कर्षों को जिम्मेदारी के साथ सामने रखा जाना चाहिए, ताकि छात्राओं पर किसी तरह का सामाजिक या मानसिक दबाव न पड़. उन्होंने कहा कि मामले में आगे की प्रक्रिया नियमानुसार और निष्पक्ष होनी चाहिए. ऐसे मामलों को राजनीतिक नजरिये से देखने के बजाय छात्राओं के अधिकारों और न्याय के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है.
कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया : भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीषा सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को महिला सुरक्षा और जवाबदेही के सवाल पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला सम्मान केवल राजनीतिक भाषणों का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार और जवाबदेही में भी नजर आना चाहिए. छात्राओं को न्याय मिले, उनकी निजता की रक्षा हो और जांच पर किसी तरह का दबाव न पड़े, यह सुनिश्चित करना जरूरी है. मनीषा ने कहा कांग्रेस के तथाकथित युवराज राहुल गांधी स्पष्ट करें कि क्या वो इस तरह के नेता को अपनी पार्टी में रखेंगे जिन्होंने मासूम बच्चियों के साथ घिनोना काम किया है. शिक्षक होकर गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दें.
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