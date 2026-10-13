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सोनभद्र में मणिपुर के कांग्रेस सांसद के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, फूंका पुतला

कांग्रेस सांसद के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: सोनभद्र में मणिपुर के कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोम्चा पर लगे आरोपों को लेकर सोनभद्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया. मणिपुर के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सोनभद्र ने जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया.



इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर सांसद का पुतला दहन किया और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई. वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा के विरोध में आवाज बुलंद की. इस दौरान कांग्रेसियों की ओर से ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ और ‘चंदा चोर गद्दी छोड़’ जैसे नारे लगाए गए.



प्रदर्शन के दौरान जैसे ही महिला मोर्चा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंची, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई. इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा सदस्य ने हवा में चप्पलें भी लहराई. देखते ही देखते मौके पर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई.