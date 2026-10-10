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राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस ने भी किया विरोध

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया. भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन. (ईटीवी भारत) वहीं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी लाठी-डंडों के साथ तैनात रहीं. भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कहना था कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की ओर से महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर अभद्रता की गई. इसी के विरोध में वे सड़क पर उतरी हैं. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर वे किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी. कार्यकर्ताओं के मुताबिक, वे लाठी-डंडों के साथ कांग्रेस कार्यालय की ओर जा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. प्रदर्शन के दौरान सड़क किनारे लगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पोस्टरों पर भी महिलाओं का गुस्सा देखने को मिला. भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लाठी-डंडों से राहुल गांधी की तस्वीर वाले पोस्टरों पर प्रहार कर अपना विरोध जताया. वहीं, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोके रखा. भाजपा महिला मोर्चा ने लगाया महिलाओं के अपमान का आरोप भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी आरती भास्कर ने कहा कि महिलाओं के अपमान के विरोध में उनका प्रदर्शन है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की है, जो गलत है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरी हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन. (ईटीवी भारत) वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता लीला श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं के साथ हुई कथित अभद्रता के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन है और वे आगे भी इस तरह के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेंगी. उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं. इसी वजह से पार्टी में बड़ी संख्या में महिलाएं सक्रिय हैं. भाजपा महिला कार्यकर्ता सुनीता सिंह ने कहा कि राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो उनका व्यवहार सवालों के घेरे में आ जाता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित अभद्रता के मामले को लेकर ही वे प्रदर्शन कर रही हैं. सुनीता सिंह के मुताबिक, कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर जा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया.