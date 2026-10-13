ETV Bharat / state

कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर गंभीर आरोप , बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन

दंतेवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट ( ETV BHARAT )

दंतेवाड़ा: इनर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं से कथित यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मंगलवार को दंतेवाड़ा में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन हुआ.