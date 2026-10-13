कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर गंभीर आरोप , बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन
दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता विभा अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 10:06 PM IST
दंतेवाड़ा: इनर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं से कथित यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मंगलवार को दंतेवाड़ा में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन हुआ.
बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन
भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि छात्राओं से जुड़े ऐसे गंभीर आरोप शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा को लेकर चिंता पैदा करते हैं. आरोपों की सत्यता जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निर्धारित होनी चाहिए. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की. बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण की बात करने वाले राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में स्पष्ट और जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए. महिला मोर्चा ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जांच में आरोप सिद्ध होने पर कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाए.
भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पायल गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और आत्मसम्मान की बात केवल मंचों और भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे गंभीर मामलों में भी जिम्मेदारी दिखाई देनी चाहिए. छात्राओं को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर निष्पक्षता और कानून के प्रति प्रतिबद्धता दिखाना आवश्यक है. भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं और छात्राओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा. उसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया.
कांग्रेस भवन के घेराव के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की कि सांसद पर लगे आरोपों को पार्टी गंभीरता से ले. इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने की.