कांकेर में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न के दोषी मणिपुर सांसद पर कार्रवाई की मांग
बीजेपी महिला मोर्चा ने जेएनयू छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे मणिपुर सांसद पर कांग्रेस के रवैय्ये के खिलाफ प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 3:06 PM IST
कांकेर : मणिपुर से कांग्रेस सांसद पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्राओं के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों और जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांकेर में कांग्रेस भवन का घेराव करने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस कार्यालय के सामने पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया.
राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी
बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर हनुमान मंदिर के पास से कांग्रेस कार्यालय भवन तक पैदल रैली निकालकर घेराव करने की कोशिश की. लेकिन पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया था,जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान महिला मोर्चा ने आधे घंटे तक कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी के मुर्दाबाद के नारे लगाए .
बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद पर जेएनयू की 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है.उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कानून होने के बावजूद कांग्रेस के नेता इस मामले में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं.
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने और राहुल गांधी से उचित कदम उठाने की मांग की. महिला मोर्चा ने छात्राओं को न्याय दिलाने और महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर कांग्रेस भवन का घेराव करने का प्रयास किया- उमा शर्मा,जिलाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा
वहीं बीजेपी नेता रूखमणि उइके ने कहा महिला मोर्चा प्रदेश भर में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अन्याय और घटनाओं के विरोध में यह धरना-प्रदर्शन किया गया है. वहीं, प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक दिया.
कोरबा नगर निगम के काम पर सवाल, सड़क के शेड पर फॉल्स सीलिंग लगाने का विरोध, एक हफ्ते से बंद है रोड
किसान आंदोलन 2026: सरकार ने मानी किसानों की 4 मांगें, गन्ने के समर्थन मूल्य में 96 रुपए की बढ़ोत्तरी
बस्तर अब 'ब्रांड' बना रहा है, दंतेवाड़ा में जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों से जुड़े ‘दण्डक ब्रांड’ का शुभारंभ