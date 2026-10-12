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कांकेर में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न के दोषी मणिपुर सांसद पर कार्रवाई की मांग

कांकेर में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन ( Etv Bharat )

कांकेर : मणिपुर से कांग्रेस सांसद पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्राओं के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों और जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांकेर में कांग्रेस भवन का घेराव करने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस कार्यालय के सामने पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया.





राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी

बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर हनुमान मंदिर के पास से कांग्रेस कार्यालय भवन तक पैदल रैली निकालकर घेराव करने की कोशिश की. लेकिन पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया था,जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान महिला मोर्चा ने आधे घंटे तक कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी के मुर्दाबाद के नारे लगाए .