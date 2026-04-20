महिला आरक्षण बिल पर घमासान, जयपुर में भाजपा ने निकाली जन आक्रोश पदयात्रा, पुलिस से हुआ टकराव
महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं देने के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रदेश भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' निकाली.
Published : April 20, 2026 at 3:00 PM IST
जयपुर : लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. देश भर में भाजपा कांग्रेस और उनके समर्थित दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में सोमवार को जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' निकाली गई. ये आक्रोश यात्रा भाजपा कार्यालय से कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने के लिए रवाना हुई, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.
महिलाओं का हक दिलाकर रहेंगे : पदयात्रा की शुरुआत भाजपा प्रदेश कार्यालय से हुई, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. आक्रोश यात्रा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. जन आक्रोश महिला पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मातृशक्ति अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरी हैं. जयपुर की सड़कों पर महिलाओं का जो जनसैलाब उमड़ा है, वह इस बात का संकेत है कि देश की आधी आबादी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी है.
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कांग्रेस ने केवल वोटबैंक की राजनीति की : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह कहते रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक को गिराने का काम किया. सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और केवल वोटबैंक की राजनीति करती रही. जब भी केंद्र सरकार राष्ट्रहित में कोई निर्णय लेती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है.
April 20, 2026
महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा : उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' का संकल्प मातृशक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता और सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 17 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक बनने वाला था, लेकिन विपक्ष ने इसे विफल कर दिया. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस को इस दिन के लिए पछताना पड़ेगा. महिलाओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, 'मोदी है तो मुमकिन है' और विश्वास जताया कि महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा.
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पुलिस-महिला कार्यकर्ताओं टकराव : महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. हाथों में बैनर और तख्तियां लिए कार्यकर्ता शहीद स्मारक की ओर बढ़ रहे थे. कमिश्नरेट के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पदयात्रा को रोक दिया. पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी शुरू कर दी. बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा सहित कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार करने की भी कोशिश की. इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. इस दौरान महिला कांस्टेबल और सुमन शर्मा के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई.
कांग्रेस की तुलना रावण से की : पदयात्रा में शामिल भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करके घृणित कार्य किया है और जनता इसके लिए उन्हें जवाब देगी. पार्टी नारी सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाया गया संशोधन महिलाओं को मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था, जिसे कांग्रेस और उनकी इंडी गठबंधन ने गिराने का काम किया. प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कांग्रेस की तुलना रावण से करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया है और अब महिलाएं इसका जवाब देंगी. आज देश भर में महिलाएं कांग्रेस के नारी शक्ति विरोध चरित्र के खिलाफ आक्रोशित हैं और आने वाले समय में वोट की चोट से इसका जवाब देंगी.