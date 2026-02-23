ETV Bharat / state

AI समिट विवाद : महिला मोर्चा का PCC मुख्यालय पर प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी

चांदपोल बाजार के हनुमान मंदिर से पीसीसी मुख्यालय घेराव करने निकली महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका.

बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन
बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 23, 2026 at 3:52 PM IST

जयपुर : दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI समिट) में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर भाजपा पूरे देश में आंदोलन कर रही है. सभी राज्यों में कांग्रेस मुख्यालय और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. राजधानी जयपुर में शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया था. वहीं, सोमवार को राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.

महिला मोर्चा की कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे चांदपोल हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुईं और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई. इसके बाद महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की तरफ कूच कर गए, लेकिन पीसीसी मुख्यालय से थोड़ी दूर पहले ही संसार चंद्र रोड पर पुलिस ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को रोक लिया. इस दौरान काफी देर तक पुलिस और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी होती रही, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया. महिला मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी बड़ी संख्या में अपनी महिला कांस्टेबल को तैनात किया था.

राखी राठौड़,प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. दिल्ली AI समिट विवाद: यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम और मंत्रियों ने बताया देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश

नग्न होकर प्रदर्शन करना भारतीय संस्कृति नहीं : प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में अर्धनग्न होकर विदेशी मेहमानों के सामने देश का अपमान किया है और देश की छवि खराब करने की कोशिश की है. एआई समिट में बहुत सारी महिलाएं भी थी. उनके सामने कपड़े खोले गए. यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है.

अगर इसी तरह की परंपरा शुरू हो गई तो फिर कोई भी सार्वजनिक जगह पर और मॉल में भी महिलाओं के सामने अपने कपड़े खोलने लग जाएंगे. ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. कांग्रेस पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं के आत्म सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है और देश के अपमान के साथ-साथ महिलाओं की गरिमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि वो इस प्रकार से विरोध नहीं करें क्योंकि यह हमारे देश की संस्कृति नहीं है.

महिला मोर्चा का PCC मुख्यालय पर प्रदर्शन
महिला मोर्चा का PCC मुख्यालय पर प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस का AI समिट में प्रदर्शन
