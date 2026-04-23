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'महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर', शिमला की सड़कों पर उतरी नारी शक्ति, भाजपा नेताओं ने बांटा हलवा-चना

महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं होने से नाराज भाजपा महिला मोर्चा ने शिमला में कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी नारी शक्ति
विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी नारी शक्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 3:53 PM IST

4 Min Read
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शिमला: संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास नहीं से नाराज बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ शिमला की सड़कों पर प्रदर्शन किया. इस दौरान बीजेपी महिला नेताओं ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिराने लोकतंत्र का काला दिन है. बीजेपी ने कहा कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक समझती है. विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है. कांग्रेस, सपा, TMC बेनकाब हुई है, जिसका नारी शक्ति अब सड़कों पर जवाब देगी. वहीं, इस दौरान भाजपा नेता महिलाओं को हलवा-चना बांटते दिखें.

भाजपा ने निकाली जन आक्रोश महिला पदयात्रा

शिमला के चौड़ा मैदान में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के कोने-कोने से आई हजारों महिलाओं ने भाग लिया. इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारी विरोध करार दिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने की. इस दौरान जन आक्रोश महिला पदयात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे.

लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा...

भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने कहा, 'संसद में इस विधेयक का गिरना लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और जब उन्हें अधिकार देने की बात आई, तो पीछे हट गई. यह घटना देश की करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट है और इसका जवाब नारी शक्ति सड़कों पर दे रही है'.

वहीं, भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया. पायल वैध ने कहा, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से संसद तक 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष संसद सत्र बुलाकर महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस अवसर को राजनीतिक स्वार्थ के चलते कुचल दिया'.

कांग्रेस ने देश की 70 करोड़ बहनों के साथ किया विश्वासघात: बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा, 'कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराकर देश की 70 करोड़ बहनों के साथ विश्वासघात किया है. पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया गया और अब उन्हें सत्ता में भागीदारी देने का समय आया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी'.

'कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'यह जनआक्रोश केवल एक रैली नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक परिवर्तन की नींव है. कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है. प्रदेश की महिलाएं इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगी. नारी शक्ति अब निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है और यह आंदोलन प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देगा.

'विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार को कुचलने का काम किया'

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि धर सूद ने कहा, 'कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का काम किया है. जो दल समानता की बात करते हैं, उन्होंने ही संसद में महिलाओं के अवसरों को खत्म करने का काम किया. यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है'.

पदयात्रा के दौरान भाजपा विधायक रीना कश्यप ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. रीना कश्यप ने कहा, 'कांग्रेस सरकार ने इस रैली से घबराकर प्रशासन का दुरुपयोग किया. सोलन और अन्य क्षेत्रों से आ रही महिलाओं की बसों को रोका गया, उन्हें घंटों तक परेशान किया गया और बाइपास के रास्तों पर भेजा गया. यह महिलाओं की आवाज को दबाने की सुनियोजित साजिश थी, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की भारी भागीदारी ने सरकार की इस मंशा को विफल कर दिया'.

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