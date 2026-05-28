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मोदी की अपील पर महिला मोर्चा का नवाचार, 'कम तेल की थाली' से स्वास्थ्य और बचत का दिया संदेश

पीएम मोदी का संदेश: महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि देशहित की कोई भी मुहिम महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि भले ही हर घर में वाहन न हो, लेकिन रसोई हर घर में होती है. ऐसे में तेल बचाने और स्वस्थ भोजन अपनाने का संदेश महिलाओं के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि स्वस्थ नागरिकों और मजबूत समाज की नींव रखने का केंद्र है, इसलिए भाजपा महिला मोर्चा इस अभियान को व्यापक जनजागरण के रूप में आगे बढ़ाएगा. राखी ने कहा कि यह कार्यक्रम भाजपा के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. महिला मोर्चा के माध्यम से पार्टी न केवल प्रधानमंत्री के संदेश को घर-घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है, बल्कि महिलाओं के बीच संगठन की सक्रियता और संपर्क को भी मजबूत बना रही है.

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसाधनों की बचत और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील को आगे बढ़ाते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने जयपुर में एक अनूठी फूड वर्कशॉप का आयोजन किया. वैशाली नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार को आयोजित 'कम तेल की थाली, स्वस्थ भारत की खुशहाली' कार्यशाला में महिलाओं को कम तेल में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया.

कम तेल में खाना बनाने का प्रशिक्षण: कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और संसाधनों की बचत को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से ईंधन, सोना और खाद्य तेल की अनावश्यक खपत कम करने की अपील की थी. महिला मोर्चा ने उसी संदेश को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया. कार्यशाला में हेड शेफ विनीता सोमानी ने महिलाओं को कम तेल का उपयोग कर विभिन्न व्यंजन तैयार करना सिखाया. उन्होंने बताया कि स्वाद और गुणवत्ता से समझौता किए बिना भी कम तेल में पौष्टिक भोजन बनाया जा सकता है.

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ व कार्यकर्ता (Etv Bharat Jaipur)

स्वास्थ्य लाभों पर विशेषज्ञों की राय: कार्यशाला में प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) विशेषज्ञ डॉ. पूनम कन्हैया करवा ने कम तेल के उपयोग से बनने वाले भोजन के स्वास्थ्य संबंधी फायदों पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का एक बड़ा कारण अत्यधिक तेल और वसायुक्त भोजन है. दैनिक भोजन में तेल की मात्रा नियंत्रित रखी जाए तो कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है. डॉ. करवा ने कहा कि कम तेल में तैयार भोजन न केवल पाचन तंत्र के लिए बेहतर होता है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करता है. इससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी और खराब वसा का संचय कम होता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं. महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रव्यापी अपील को नवाचार का रूप देते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यक्रम का उद्देश्य केवल खाना बनाना सिखाना नहीं था, बल्कि महिलाओं को स्वस्थ जीवनशैली, आर्थिक बचत और राष्ट्रहित से जुड़े संदेश से जोड़ना भी था.