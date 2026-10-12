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भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव, कहा- जेएनयू मामले पर क्यों चुप हैं राहुल और प्रियंका गांधी

भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )

पलामूः भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने सोमवार को पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए. इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थीं. ये कार्यकर्ता जेएनयू के प्रोफेसर सह कांग्रेस के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थीं.

राहुल और प्रियंका गांधी पर चुप्पी साधे रहने का आरोप