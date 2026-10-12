भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव, कहा- जेएनयू मामले पर क्यों चुप हैं राहुल और प्रियंका गांधी
बीजेपी महिला मोर्चा ने पलामू में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर का घेराव किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 4:03 PM IST
पलामूः भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने सोमवार को पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए. इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थीं. ये कार्यकर्ता जेएनयू के प्रोफेसर सह कांग्रेस के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थीं.
राहुल और प्रियंका गांधी पर चुप्पी साधे रहने का आरोप
भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं का कहना था कि 11 लड़कियों से नंबर बढ़वाने को लेकर कथित तौर पर प्रोफेसर के द्वारा स्मिता की मांग की गई है, लेकिन पूरे मामले में कांग्रेस के राहुल और प्रियंका गांधी चुप्पी साधे हुए हैं.
भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक पुष्पा देवी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता के अतिरिक्त रूपा सिंह समेत कई लोग मौजूद थे. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का कार्यालय बंद था और गेट पर ताले लगे हुए थे. करीब आधे घंटे तक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
सांसद को बर्खास्त किया जाएः लवली गुप्ता
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता ने कहा कि प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के द्वारा 11 बच्चियों को नंबर बढ़ाने के लिए दिग्भ्रमित किया गया है और उसने उनकी स्मिता की मांग की गई. यह भारतीय महिलाओं और सभ्यता संस्कृति के लिए शर्म वाली घटना है. उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर भी बात करें और अपने सांसद को बर्खास्त करें.
ये भी पढ़ेंः
JNU की घटना से आक्रोशित बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, विरोध में कांग्रेस की महिलाएं भी सड़क पर उतरीं
महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने चौक-चौराहों के नामकरण पर उठाए सवाल, रांची मेयर और भाजपा पर साधा निशाना
बिजली-पानी संकट पर भाजपा का हल्ला बोल, समाहरणालय के सामने घड़ा लेकर पहुंचीं महिलाएं