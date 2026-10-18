मिशन 2027: चुनावी रण के लिए भाजपा की 'महिला ब्रिगेड' तैयार
यूपी के 28 जिलों में नई महिला अध्यक्ष घोषित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:13 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों के गठन के साथ ही अब महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षों की भी रविवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अनुमति के बाद महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने सूची जारी कर दी है. 28 जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं. उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने बताया कि महिला जिलाध्ध्यक्षों की नियुक्ति बाद पार्टी और मजबूत होगी.
किसको-किसको कमान: सहारनपुर महानगर की कमान सरिका गुप्ता को, मेरठ की कमान अजिता गुर्जर, बुलंदशहर की कल्पना वर्मा, मेरठ महानगर की बबीता चौहान, गाजियाबाद महानगर की सिद्धि प्रधान अग्रवाल, हापुड़ की पूजा शर्मा, संभल की मोक्षिका शर्मा, मथुरा महानगर की ममता भारद्वाज, एटा की मंजू वर्मा, अलीगढ़ महानगर की डॉ आरती मित्तल, बरेली जिला की मीनाक्षी गंगवार, कानपुर दक्षिण की आशा पांडेय, झांसी महानगर की नीरजा गुप्ता, झांसी जिले की प्रवेश वर्मा, फर्रुखाबाद की प्रीति तिवारी, हमीरपुर की ममता गुप्ता, जालौन की शशि सोमेंद्र सिंह, सीतापुर की कुसुम सिंह, अंबेडकर नगर की दीपिका साहू, बलरामपुर की साधना पांडेय, बहराइच की रंजीता श्रीवास्तव, श्रावस्ती की माधुरी सिंह त्रिपाठी, अयोध्या महानगर की अशोक द्विवेदी, भदोही की सुषमा मालवीय, अमेठी की गीता सिंह, मिर्जापुर की जाह्नवी कसेरा, सुल्तानपुर की विजयलक्ष्मी शुक्ला और लालगंज की कमान सुनीता भारती को सौंपी गई है.
महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची में सात पश्चिम क्षेत्र की, चार ब्रज क्षेत्र की, छह कानपुर क्षेत्र की, पांच अवध क्षेत्र की, चार काशी क्षेत्र की और एक गोरखपुर क्षेत्र की महिला जिलाध्यक्ष शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: मंत्र जाप से शांत होता है दिल और दिमाग, भारत के शोध से दुनिया हैरान! जानिए कैसे?