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मिशन 2027: चुनावी रण के लिए भाजपा की 'महिला ब्रिगेड' तैयार

चुनावी रण के लिए भाजपा की 'महिला ब्रिगेड' तैयार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों के गठन के साथ ही अब महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षों की भी रविवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अनुमति के बाद महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने सूची जारी कर दी है. 28 जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं. उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने बताया कि महिला जिलाध्ध्यक्षों की नियुक्ति बाद पार्टी और मजबूत होगी.