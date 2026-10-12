जमशेदपुर में जंग का मैदान बना कांग्रेस कार्यालय, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान झड़प, दोनों तरफ के नेताओं को आई चोटें

जमशेदपुर में जंग का मैदान बना कांग्रेस कार्यालय, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान झड़प, दोनों तरफ के नेताओं को आई चोटें
जमशेदपुर में भाजपा महिला मोर्चा के कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प हो गई है. पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ.
Published : October 12, 2026 at 5:17 PM IST
जमशेदपुर: शहर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के सामने भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस मे भिड़े. मामले को लेकर एसडीओ ने कहा कि घटना की जांच कर कार्रवाई की जायेगी. जबकि विधायक पूर्णिमा साहू ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया.
पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बिस्टुपुर जी टाउन मैदान से पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई. जिसमें कांग्रेस के जमशेदपुर ग्रामीण प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष मनोज उपाध्याय व भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार को सिर में चोट लगी है. भाजपा महिला मोर्चा के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाजपा पुरुष नेता भी मौजूद थे.
कांग्रेस ने लगाया आरोप
कांग्रेस का आरोप है कि वे सभी अपने कार्यालय के सामने ही थे, तभी भाजपा की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई. इधर घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला. मौके पर सिटी एसपी और धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पहुंचे. साथ ही वज्र वाहन भी पहुंचा. इसके बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पीछे किया गया. इस दौरान पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि पत्थरबाजी के लिए जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन को कांग्रेस जिला कार्यालय तक आने ही नहीं देना चाहिए था. उसे पहले रोका जाना चाहिए था. लेकिन अधिकारियों ने अदूरदर्शिता दिखाई. जिसकी वजह से टकराव की नौबत आई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लड्डू और जलेबी के साथ गुलाब का फूल लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, कि भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जब खत्म होगा, तो वे उनका इससे स्वागत करेंगे.
घटना को लेकर एसडीओ ने दी जानकारी
अवधेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व सरीखे कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत की, जिसकी वजह से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई है. घटना को लेकर एसडीओ ने बताया कि प्रदर्शन के लिए जितनी संख्या दी गई थी, उस आधार पर पुलिस तैनात थी. लेकिन महिला मोर्चा के साथ पुरुष भी शामिल थे. इस घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने सीधे तौर पर पत्थरबाजी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया. उनका कहना है कि कांग्रेस ने सामने से फूल और पीछे से पत्थर रख कर घटना को अंजाम दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्त्ता द्वारा पत्थरबाजी की गई.
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