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जमशेदपुर में जंग का मैदान बना कांग्रेस कार्यालय, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान झड़प, दोनों तरफ के नेताओं को आई चोटें

बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: शहर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के सामने भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस मे भिड़े. मामले को लेकर एसडीओ ने कहा कि घटना की जांच कर कार्रवाई की जायेगी. जबकि विधायक पूर्णिमा साहू ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया.