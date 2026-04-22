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महिला आरक्षण बिल: भाजपा का प्रदर्शन, पदाधिकारी बोले-कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क

बूंदी में भाजपा से जुड़ी नारी शक्ति ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया.

BJP Mahila Morcha office-bearers staging a protest in Bundi
बूंदी में प्रदर्शन करते हुए भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 12:53 PM IST

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बूंदी: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल के गिरने से देश-प्रदेश की राजनीति गरमा गई. भाजपा जहां इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिए हुए है. वहीं कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बूंदी शहर के चौगान गेट पर भाजपा महिला मोर्चा और भाजयुमो के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरीं. महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा महिला मोर्चा ने चेताया कि अब यह लड़ाई संसद से निकलकर जनता के बीच जाएगी, जहां इसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा. महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के पास महिला विरोधी कांग्रेस और नारी सम्मान से खिलवाड़ नहीं सहेंगे जैसे नारे लिखे पोस्टर थे.

प्रदर्शन की अगुवाई कर रहीं भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एडवोकेट नूपुर मालव ने कहा, संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होना देश की महिलाओं से अन्याय है. उन्होंने 17 अप्रैल को महिलाओं के इतिहास का काला दिन बताया. कहा, इसे आधी आबादी कभी नहीं भूलेगी. जब महिलाओं को अधिकार देने की बारी आई, तब कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस अहम बिल को रोक दिया. यह महिला सम्मान पर प्रहार है. कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क साफ है. एक तरफ महिला हितैषी होने का दावा करती है तो दूसरी तरफ मौका आता है तो उनके अधिकारों को कुचलने से पीछे नहीं हटती. नारी शक्ति इस अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लेगी. आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका करारा जवाब दिया जाएगा.

पढ़ें:महिला आरक्षण बिल: कांग्रेस ने उतारी महिला नेताओं की फौज, आज से 3 दिन हर जिले में भाजपा को घेरेंगी

BJP Yuva Morcha also staged a protest
भाजपा युवा मोर्चा ने भी किया प्रदर्शन (ETV Bharat Bundi)

विरोध नहीं, बदलाव की शुरुआत: महिला मोर्चा की बृजबाला गुप्ता ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर महिला बिल में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया. कहा-महिला आरक्षण बिल केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार है. कांग्रेस ने इसे रोककर देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को ठेस पहुंचाई. पूर्व पार्षद पेंशु सिंह ने कहा कि आज महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं. यह केवल विरोध नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है. भाजयुमो नेता ओम धगाल ने कहा, यह मामला केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के सम्मान से जुड़ा है. कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की. पूर्व सभापति सरोज अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष मीनू शर्मा, जिला महामंत्री संजय लाठी, शहर अध्यक्ष राजकुमार शृंगी, निर्मल मालव, तुषार पारीक आदि मौजूद थे.

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ROW OVER WOMEN RESERVATION BILL

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