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महिला आरक्षण बिल: भाजपा का प्रदर्शन, पदाधिकारी बोले-कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क

बूंदी: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल के गिरने से देश-प्रदेश की राजनीति गरमा गई. भाजपा जहां इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिए हुए है. वहीं कांग्रेस ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बूंदी शहर के चौगान गेट पर भाजपा महिला मोर्चा और भाजयुमो के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरीं. महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा महिला मोर्चा ने चेताया कि अब यह लड़ाई संसद से निकलकर जनता के बीच जाएगी, जहां इसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा. महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के पास महिला विरोधी कांग्रेस और नारी सम्मान से खिलवाड़ नहीं सहेंगे जैसे नारे लिखे पोस्टर थे.

प्रदर्शन की अगुवाई कर रहीं भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एडवोकेट नूपुर मालव ने कहा, संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होना देश की महिलाओं से अन्याय है. उन्होंने 17 अप्रैल को महिलाओं के इतिहास का काला दिन बताया. कहा, इसे आधी आबादी कभी नहीं भूलेगी. जब महिलाओं को अधिकार देने की बारी आई, तब कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस अहम बिल को रोक दिया. यह महिला सम्मान पर प्रहार है. कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क साफ है. एक तरफ महिला हितैषी होने का दावा करती है तो दूसरी तरफ मौका आता है तो उनके अधिकारों को कुचलने से पीछे नहीं हटती. नारी शक्ति इस अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लेगी. आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका करारा जवाब दिया जाएगा.