ETV Bharat / state

तय पटकथा के साथ केवट की एंट्री, बीजेपी विधायक का दावा- कांग्रेसी मित्र करेंगे मदद

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट पर BJP के महेश केवट ने भरा नामांकन ( ETV Bharat )

पहले चौंकाने वाले उम्मीदवार और फिर राज्यसभा की सीट पर उम्मीदवार उतारने के साथ बीजेपी ने आखिर नया सियासी दांव चल ही दिया. महेश केवट तय रणनीति के मुताबिक पार्टी का वही दांव है, जिसकी मजबूती कितनी है सियासी हलकों में फिलहाल यही चर्चा है. राज्यसभा के नामांकन की आखिरी तारीख में मुहूर्त के अनुसार नामांकन भरा. नामांकन भरने के बाद केवट मीडिया से मुखातिब हुए.

महेश केवट कह रहे हैं भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और बीजेपी के प्रदेश केन्द्रीय नेतृत्व ने उस केवट को गले लगाया है. लेकिन सवाल ये है कि उन्हें सम्मान देने का रास्ता तो कांग्रेस के खेमे से होकर ही जाएगा. राज्यसभा में वोटों के गणित में महेश फिलहाल दस सीढ़ी यानि दस वोट पीछे खड़े हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा जब तक केवट को विजय नहीं दिला देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे.

भोपाल: जिस तय पटकथा पर महेश केवट ने पार्षद पद से सीधे राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर छलांग लगाई, नामांकन दाखिल करने के बाद उसी तय स्क्रिप्ट के अनुसार केवट मीडिया से मुखातिब हुए. बीजेपी के राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार हैं महेश केवट. जिनके नामांकन के साथ सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि क्या 2020 का सीन का सिक्वल फिर होने जा रहा है?

पार्षद से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले महेश केवट को दो महीने पहले ही मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. महेश ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश से लेकर केन्द्रीय नेतृत्व तक का आभार जताया. कहा कि मैंने सन 2000 से पार्षद पद से अपनी यात्रा शुरू की थी. जैसे भगवान श्री राम ने निषाद राज केवट को गले लगाया था.. उन्हें सम्मान दिया था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हमें सम्मान दिया है.

तीसरी सीट पर BJP के महेश केवट ने भरा नामांकन (ETV Bharat)

जब तक तीसरी सीट भी जीत नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे

महेश केवट का नामांकन दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा चुनाव में तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट का चयन किया गया है. उन्होंने आज नामांकन फॉर्म जमा कराया है. हम इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि हम तीनों राज्यसभा की सीटों पर निर्वाचित होकर रहेंगे.

मोहन यादव ने कहा कि महेश केवट बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद-युवा मोर्चा में रहे हैं. संघ में कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है. आज भगवान राम का आशीर्वाद एक बार फिर निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट को मिल रहा है. हम सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हैं.

बीजेपी विधायक का भरोसा कांग्रेस के मित्र सहयोग करेंगे

बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छिन्न-भिन्न हो चुकी है. वे एक गीत की पंक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा.. उधर गिरा. उमाकांत शर्मा ने कहा कि हमारे लिए आत्मा की आवाज पर काग्रेस के मित्र आएंगे और सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से नाराज हैं. जीतू भैया से विधायक संभल नहीं रहे हैं.

कौन है अचानक सीन में आए केवट, पहले निष्कासित अब नवाज़ रहे

बीजेपी के तमाम दिग्गज जो राज्यसभा की कतार में खड़े थे. उन्हें पछाड़ते हुए सीन में आए महेश केवट वह व्यक्ति हैं जिन पर पार्टी के खिलाफ जाने के आरोप लगे. पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में होने के आरोप लगने के बाद 6 साल बीजेपी से निष्कासित रहे. और अब उन्हें इस तरह से नवाज़ा जा रहा है.