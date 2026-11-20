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Panchayat Election Results: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने ली हार की जवाबदेही, बोले- जनादेश स्वीकारा, कांग्रेस को दी ये नसीहत

भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को राजस्थान में पंचायती राज चुनाव परिणाम को पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद पर ली. उन्होंने कहा, जनादेश स्वीकार है. पार्टी चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगी. यह पता लगाएगी कि किन क्षेत्रों में कहां कमी रह गई. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि हार की जवाबदेही उनकी है. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से अधिक समय और ताकत लगाकर जनसेवा में जुटने की बात कही.