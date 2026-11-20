Panchayat Election Results: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने ली हार की जवाबदेही, बोले- जनादेश स्वीकारा, कांग्रेस को दी ये नसीहत
राठौड़ ने कहा- भाजपा पता लगाएगी कि किन क्षेत्रों में कहां कमी रह गई. जनता का अधिक विश्वास हासिल करने को ज्यादा मेहनत करेंगे कार्यकर्ता.
Published : November 20, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को राजस्थान में पंचायती राज चुनाव परिणाम को पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद पर ली. उन्होंने कहा, जनादेश स्वीकार है. पार्टी चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगी. यह पता लगाएगी कि किन क्षेत्रों में कहां कमी रह गई. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि हार की जवाबदेही उनकी है. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से अधिक समय और ताकत लगाकर जनसेवा में जुटने की बात कही.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को चुनाव परिणाम के बाद भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से कहा कि भाजपा जनता के फैसले का सम्मान करती है. पार्टी यह समीक्षा करेगी कि उससे कहां चूक हुई और किन कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए. उन्होंने कहा कि भाजपा पहले की तरह जनसेवा के लिए समर्पित रहेगी और आगे अधिक मेहनत करेगी, ताकि जनता का विश्वास हासिल किया जा सके और उसे लगातार बनाए रखा जा सके.
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हार की जिम्मेदारी मेरी और जवाबदेही मेरी : पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के उठाए सवाल पर राठौड़ ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की. कांग्रेस ने सवाल किया था कि चुनाव में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लेंगे या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा. इस पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हार की जवाबदेही मेरी है. पार्टी के स्तर पर कमियों की समीक्षा की जाएगी और आगे जनसेवा के प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा.
कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार : राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा. वे बोले, कांग्रेस चुनाव के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, ईवीएम और एसआईआर को लेकर आरोप लगाती रही है. अब चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को अपने आरोपों पर विचार करना चाहिए. राठौड़ ने दावा किया कि इन परिणामों से कांग्रेस के लगाए आरोप गलत साबित हुए हैं. भाजपा ने जनादेश स्वीकार किया है, इसलिए कांग्रेस को भी जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. जहां कांग्रेस को हार मिली है, वहां उसे भी अपने गिरेबान में झांककर समीक्षा करनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी हार के कारणों का आकलन करना चाहिए, न कि हर बार दूसरी संस्थाओं पर आरोप लगाना चाहिए.
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जीत पर श्रेय और हार पर संस्थाओं को दोष देना ठीक नहीं : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में जीत मिलने पर कांग्रेस उत्साह के साथ अपनी सफलता का श्रेय लेती है, लेकिन हार होने पर विभिन्न संस्थाओं पर सवाल उठाती है. यह उचित नहीं है. राठौड़ ने कहा कि चुनाव परिणामों को लेकर सभी राजनीतिक दलों का रवैया एक जैसा होना चाहिए, जिस तरह भाजपा ने जनादेश स्वीकार कर अपनी कमियों की समीक्षा करने की बात कही है, उसी तरह कांग्रेस को भी हार के बाद आत्ममंथन करना चाहिए. राठौड़ ने दोहराया कि भाजपा जनता के विश्वास को फिर से मजबूत करने के लिए पहले से अधिक समर्पण के साथ काम करेगी.
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