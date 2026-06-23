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राठौड़ बोले- जनप्रतिनिधियों को भेड़-बकरी कहना गलत, गहलोत के बयान पर किया पलटवार

गहलोत सरकार में पुलिस मार खाकर आती थी, अब लगातार कार्रवाई कर रही है. मदन राठौड़ ने और क्या कहा, यहां जानिए...

Madan Rathore in Jodhpur
मीडिया से बात करते मदन राठौड़ (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 8:12 PM IST

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जोधपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंगलवार को प्रदेश सरकार पर लगाए आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उनके समय में पुलिस मार खाकर आती थी. हमारी सरकार में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अपरा​धियों को जेल भेजा जा रहा है. एक भी अपराधी फरार नहीं हो पाया था. पहले 17 पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में, हमने पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया है.

राठौड़ जोधपुर में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के राज में पेपर लीक करनेवालों को हमने जेल भेजा हैं. जलजीवन मीशन में गड़बडी करने वाले मंत्री जेल में हैं. आरपीएससी के सदस्य भी जेल में हैं. हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं. वे अब किस मुंह से बात कर रहे हैं. ज्ञात रहे कि मंगलवार को ही पूर्व सीएम गहलोत ने बंगाल व महाराष्ट्र में सांसद व विधायकों के अपनी पार्टी छोड़ने को लेकर कहा था कि देश में गधे, घोड़े, भेड़-बकरी की तरह एमपी-एमएलए बिक रहे हैं.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

जनप्रतिनिधि भेड़ बकरी नहीं कह सकते : एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त पर पर मदन राठौड़ ने कहा कि उनको देखना पड़ेगा. उनकी कांग्रेस और वे खुद कहां खड़े हैं. जनप्रतिनिधियों को भेड़-बकरी कहना कहां सही है. उन्होंने सचिन पायलट को नकारा कहा था, तो उनको भी भेड़-बकरी कहेंगे क्या? जनप्रतिनिधियों को ऐसा कहना गलत नहीं है. सरकार के ढाई साल में काम करने के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि हम धरातल पर काम करते हैं. अब काम हो रहा है.

पढ़ें : किरोड़ी ने लिखा सीएम को पत्र, डोटासरा और समधी पर OBC के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप

साथ बैठकर खाना भी खाएंगे : जोधपुर के दो विधायकों के केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाने से उपजी गुटबाजी के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि हमारे विधायक सब एक हैं. किसी से कोई कटूता नहीं है, थोड़ी बहुत है तो वो दूर करेंगे. साथ में बैठकर गलबहियां भी करेंगे और खाना भी खाएंगे.

जाति पर सवाल उठाना कैसी राजनीति : हनुमान बेनीवाल के भतरपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की जाति को लेकर दिए गए बयान पर राठौड़ ने कहा कि जाति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए. बेनीवाल जो राजनीति करते हैं वह सही नहीं है. मुझे भी कह चुके हैं कि नकली राठौड़ हैं. सीएम की जाति पर क्या सवाल उठा रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है. सिवाय लोगों को उकसाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं. उनकी देश के प्रति नीति क्या है? क्या सोच है उनकी देश के प्रति? उनको सिर्फ खुद, अपना भाई और पत्नी ही नजर आती हैं.

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