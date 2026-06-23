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राठौड़ बोले- जनप्रतिनिधियों को भेड़-बकरी कहना गलत, गहलोत के बयान पर किया पलटवार

जोधपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंगलवार को प्रदेश सरकार पर लगाए आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उनके समय में पुलिस मार खाकर आती थी. हमारी सरकार में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अपरा​धियों को जेल भेजा जा रहा है. एक भी अपराधी फरार नहीं हो पाया था. पहले 17 पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में, हमने पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया है.

राठौड़ जोधपुर में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के राज में पेपर लीक करनेवालों को हमने जेल भेजा हैं. जलजीवन मीशन में गड़बडी करने वाले मंत्री जेल में हैं. आरपीएससी के सदस्य भी जेल में हैं. हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं. वे अब किस मुंह से बात कर रहे हैं. ज्ञात रहे कि मंगलवार को ही पूर्व सीएम गहलोत ने बंगाल व महाराष्ट्र में सांसद व विधायकों के अपनी पार्टी छोड़ने को लेकर कहा था कि देश में गधे, घोड़े, भेड़-बकरी की तरह एमपी-एमएलए बिक रहे हैं.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

जनप्रतिनिधि भेड़ बकरी नहीं कह सकते : एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त पर पर मदन राठौड़ ने कहा कि उनको देखना पड़ेगा. उनकी कांग्रेस और वे खुद कहां खड़े हैं. जनप्रतिनिधियों को भेड़-बकरी कहना कहां सही है. उन्होंने सचिन पायलट को नकारा कहा था, तो उनको भी भेड़-बकरी कहेंगे क्या? जनप्रतिनिधियों को ऐसा कहना गलत नहीं है. सरकार के ढाई साल में काम करने के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि हम धरातल पर काम करते हैं. अब काम हो रहा है.