ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री शर्मा बोले- कांग्रेस सत्ता के लिए तिलमिला रही है, गहलोत को कहा- आप तो नकली खाद बीज से किसानों को लूटते थे

जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जोधपुर में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान के तहत पद यात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है. जहां चुनाव जीतती है वहां ईवीएम सही होता है, जहां हार जाती है वहां गलत हो जाती है.

भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' होता है तो वह सेना पर सवाल उठाती है. एसआईआर होता है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है. इनका जनता से संपर्क टूट गया है. लोकतंत्र से इनका कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस परिवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है. देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना ही होगा.

कांग्रेस और उसके सहयोगी भारत को अर्थवव्यस्था की पटरी से उतारना चाहते हैं. विपक्ष के लोग चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की बात करते हैं. इससे पहले सीएम गांधी मैदान पहुंचे, जहां से गोल बिल्डिंग तक कार्यकर्ताओं के साथ पैदल निकले और उसके बाद सभा को संबोधित किया. मंच पर मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई, भाजपा के उपाध्यक्ष मुकेश दाधिच, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह सहित जिले के भाजपा के विधायक मौजूद रहे. सभा स्थल से वे सीधे एयरपोर्ट गए और वहां से जयपुर के लिए रवाना हो गए.

जोधपुर के सरदारपुरा स्थित गोल बिल्डिंग चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अभी कांग्रेस एक-दो राज्यों में दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में नजर नहीं आएगी. सरकार घुसपैठियों को निकालना चाहती है, जबकि कांग्रेस इन्हें बुलाना चाहती है. सीएम ने कहा कि इनकी जो भाषा है, वह लोकतंत्र में नहीं होती है. यह तिलमिला रहे हैं, इनको सत्ता चाहिए. कांग्रेस चाहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते रहें, पाकिस्तान से आंतकवाद चलता रहे.

इतिहास के पन्ने पोल खोल रहे हैं : सीएम ने कहा कि आज लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस के इतिहास के पन्ने देखे तो उनके राज में जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र की पोल खोलता है. 356 का दुरुपयोग कर कितनी ही विपक्षी सरकारों को बर्खास्त किया. देश में आपातकाल लागू किया, जिसमें नागरिकों के अधिकार हटा लिए गए. कभी सत्ता बचाने के लिए राजनीतिक उठापठक कर रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों पर सवाल उठाना कांग्रेस की राजनीति का नया तरीका बन गया है. न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. आखिरकार कांग्रेस किस संस्था को स्वीकार करती है? संस्थाएं तब तक ही अच्छी लगती हैं, जब तक फैसले उनके पक्ष में होते हैं.

तीन बार के सीएम को नहीं मिला स्थान : भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की रैली में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को तो मंच से भाषण देने का मौका दिया गया, लेकिन तीन बार के सीएम को नहीं दिया. कांग्रेस में इनकी नहीं चल रही है. यह दुर्गति हम नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म और कांग्रेस इनकी दुर्गति कर रही है. मुझे कहते हैं कि सीएम को भोला समझा था, लेकिन मैं तो विधानसभा में कह चुका हूं कि कोई भी हो, मैं ब्याज सहित चुकाता हूं.

पढ़ें : शिखर अग्रवाल मामला: गहलोत ने CM भजनलाल से मांगा जवाब, सत्ता पक्ष के सड़क पर उतरने पर उठाए सवाल

नकली खाद-बीज से किसान को लूटते थे : सीएम ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, आप तो जादूगर के बेटे हैं. आपने किसानों को लूटने का काम किया. जब आपकी खाद-बीज की दुकान थी तो किसान को लूटते थे और आज किसानों को लूटने की बात कर रहे हो. सीएम ने कहा कि आप नकली खाद-बीज से कमाते थे, आपके भाई के गोदाम पर छापा भी पड़ा. आपके लिए किसान कमाई का जरिया था. मैं ब्रजवासी हूं, कृष्ण की तरह स्पष्ट कहता हूं. इतिहास में किसी सीएम ने अपने डिप्टी सीएम को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, वैसा किसी ने नहीं किया है.

शशिकांत कौन है ? पीएसओ गिरोह चलाता था : भजनलाल ने गहलोत के पूर्व ओएसडी को लेकर भी तंज कसा. सीएम ने कहा कि आपके पीएसओ को जेल क्यों जाना पड़ा. सीएमओ से सीधे तार जुड़े हुए थे. शशिकांत कौन है? राजकुमार यादव पीएसओ पेपर लीक गिरोह का संचालन करता था. जोधपुर में अपने रिश्तेदारों को लीज दी, परिवार वालों का ही भला किया था. सीएम शर्मा ने कहा कि कोई भी हाथ भ्रष्टाचार करेगा तो उसे काट दिया जाएगा. सीएम ने कुछ लोगों के नाम भी लिए और पूछा कि रतनलाल शर्मा, मुफतलाल मुणोत, राजीव अरोड़ा, यह कौन हैं?