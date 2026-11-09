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गहलोत बोले- 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा बीजेपी को ही कर रहा डैमेज, विपक्ष के आंदोलनों पर खुद लगा दी मुहर

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर्व के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने कहा कि पहले सरकारें विपक्ष के आंदोलनों और धरने-प्रदर्शनों को गंभीरता से लेकर उनसे फीडबैक प्राप्त करती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष के आंदोलनों को अपराधबोध की दृष्टि से देख रही है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र बचाओ की रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि लोकतंत्र बचाने की बात हमेशा विपक्ष करता आया है. गहलोत ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र बचाओ नारा उसी की पार्टी को डैमेज कर रहा है और जनता का विश्वास उठता जा रहा है.