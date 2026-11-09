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गहलोत बोले- 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा बीजेपी को ही कर रहा डैमेज, विपक्ष के आंदोलनों पर खुद लगा दी मुहर

गहलोत ने कहा- विपक्ष के धरने-प्रदर्शनों में अनुशासन और भाईचारा. भाजपा के नेता खुद सड़कों पर उतरकर व्यापारियों को कर रहे परेशान.

Ashok Gehlot on BJP
पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2026 at 3:13 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: दीपावली पर्व के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने कहा कि पहले सरकारें विपक्ष के आंदोलनों और धरने-प्रदर्शनों को गंभीरता से लेकर उनसे फीडबैक प्राप्त करती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष के आंदोलनों को अपराधबोध की दृष्टि से देख रही है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र बचाओ की रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि लोकतंत्र बचाने की बात हमेशा विपक्ष करता आया है. गहलोत ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र बचाओ नारा उसी की पार्टी को डैमेज कर रहा है और जनता का विश्वास उठता जा रहा है.

अपने आवास पर मीडिया से बात करते गहलोत... (ETV Bharat Jaipur)

विपक्ष के आंदोलन में अराजकता नहीं हुई : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 6 महीने में विपक्ष ने जो आंदोलन किए हैं, उनमें अनुशासन और भाईचारा देखने को मिला है. चाहे जेन-जी का आंदोलन हो या इंडिया गठबंधन का आंदोलन, तमाम आंदोलनों में अनुशासन देखने को मिला है, भाईचारा देखने को मिला है. उसी से घबराकर भाजपा के लोग विपक्ष के आंदोलन में अराजकता फैलाने के आरोप लगा रहे हैं.

जनता गवाह है कि विपक्ष के किसी भी आंदोलन में कोई अराजकता नहीं हुई है. बीजेपी खुद लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रही है. बीजेपी का यह नारा ही उन्हें डैमेज कर रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भाजपा के लोग कांग्रेस से 1 नवंबर की रैली को स्थगित करने की मांग कर रहे थे कि इससे व्यापारियों को नुकसान होगा और अब खुद रोजाना रैलियां निकाल कर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, तमाम भाजपा के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं. इससे बड़ी उपलब्धि विपक्ष की क्या होगी कि कांग्रेस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे, भाजपा ने उस पर मुहर लगा दी है. अब जनता में भाजपा की कोई नहीं सुन रहा है.

परिसीमन हुआ तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहती है. इनका परिसीमन का उद्देश्य सफल हो गया, जैसा परिसीमन इन्होंने असम में किया था तो वहां पर कांग्रेस साफ हो गई और राजस्थान में भी निकाय पंचायत चुनाव में परिसीमन किया है. राजस्थान में भाजपा समर्थित वार्ड छोटे कर दिए और कांग्रेस समर्थित चार वार्डों का एक वार्ड कर दिया. परिसीमन भी एसआईआर की तरह ही बड़ा मुद्दा है. परिसीमन देश के लिए बहुत खतरनाक है.

गहलोत ने कहा कि अगर देश में भाजपा सरकार परिसीमन करने में कामयाब होती है तो मुझे आशंका है कि उसके बाद देश में कभी चुनाव भी होंगे. उसके बाद यहां पर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव होंगे. विपक्ष केवल नाम का होगा. चुनाव आयोग भी इनका खुद का होगा, पक्ष और विपक्ष भी इनका होगा. अशोक गहलोत ने कहा कि बंगाल में भाजपा चुनाव जीत गई और तृणमूल कांग्रेस की 80 सीटें आईं. जिनमें से 60 विधायकों को तोड़कर इन्होंने एक नेता प्रतिपक्ष बना दिया. अब बंगाल में पक्ष और विपक्ष दोनों भाजपा के ही हैं.

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इस तरह का मॉडल यह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं. पक्ष भी इनका होगा, विपक्ष भी इनका होगा तो फिर देश में संविधान का क्या होगा. लोकतंत्र नहीं बचेगा. यह लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. तमाम एजेंसियां उनके दबाव में काम कर रही हैं. चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है. देश बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है. गहलोत ने देशवासियों को चेताते हुए कहा- देशवासी और नई पीढ़ी अभी भी नहीं संभली तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.

2014 में भाजपा को मिला 31% वोट : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 2014 में भाजपा को 31% वोट मिला था. 70% वोट उनके खिलाफ पड़ा था. इसी तरह 2019 में भी भाजपा को 36 प्रतिशत वोट मिला था और 2024 में तो भाजपा चुनाव हार गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की मिलीभगत से सत्ता में आ गए.

विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक रूप से लें मुख्यमंत्री : गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है. मैंने आज भी उनसे फोन पर बात की है और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी है. प्रदेश में मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और इस परंपरा को हमने निभाया है. गहलोत ने कहा कि आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, अगर कोई मुद्दा नजर आता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए.

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सरकार विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक रूप से ले और उसके अनुरूप काम करे तो इसका फायदा सरकार और जनता दोनों को होगा. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष कोई आरोप लगाए, अगर उन आरोपों में दम नहीं है तो सरकार को उसका खंडन करना चाहिए और यदि विपक्ष कोई आलोचना करता है और वो सत्य है तो सरकार को इसका अध्ययन करके उसमें सुधार करना चाहिए.

पंचायत चुनाव में परिसीमन की निंदा करता हूं : पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हुए परिसीमन को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने निकाय-पंचायत चुनाव में परिसीमन किया है. इसका कितना नुकसान होगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा. चौथे चरण के बाद भाजपा-कांग्रेस के लोग भी बाड़ेबंदी करेंगे. उसमें कितने लोग जीत करके आएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से निकाय और पंचायत चुनाव में परिसीमन कर किया है, यह राजस्थान में गलत परंपरा डाल रहे हैं. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. राजस्थान में भाजपा-कांग्रेस चुनाव लड़ते है, हार जीत होती रहती है. यही परंपरा रहनी चाहिए, लेकिन चुनाव में सरकार जिस तरह से पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, यह अच्छी चीज नहीं है.

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात : इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के दूसरे दिन अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें दीपावली पर्व की बधाई दी. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई देने उनकी आवास पर पहुंचे थे.

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