गहलोत बोले- 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा बीजेपी को ही कर रहा डैमेज, विपक्ष के आंदोलनों पर खुद लगा दी मुहर
गहलोत ने कहा- विपक्ष के धरने-प्रदर्शनों में अनुशासन और भाईचारा. भाजपा के नेता खुद सड़कों पर उतरकर व्यापारियों को कर रहे परेशान.
Published : November 9, 2026 at 3:13 PM IST
जयपुर: दीपावली पर्व के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने कहा कि पहले सरकारें विपक्ष के आंदोलनों और धरने-प्रदर्शनों को गंभीरता से लेकर उनसे फीडबैक प्राप्त करती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष के आंदोलनों को अपराधबोध की दृष्टि से देख रही है.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र बचाओ की रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि लोकतंत्र बचाने की बात हमेशा विपक्ष करता आया है. गहलोत ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र बचाओ नारा उसी की पार्टी को डैमेज कर रहा है और जनता का विश्वास उठता जा रहा है.
विपक्ष के आंदोलन में अराजकता नहीं हुई : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 6 महीने में विपक्ष ने जो आंदोलन किए हैं, उनमें अनुशासन और भाईचारा देखने को मिला है. चाहे जेन-जी का आंदोलन हो या इंडिया गठबंधन का आंदोलन, तमाम आंदोलनों में अनुशासन देखने को मिला है, भाईचारा देखने को मिला है. उसी से घबराकर भाजपा के लोग विपक्ष के आंदोलन में अराजकता फैलाने के आरोप लगा रहे हैं.
जनता गवाह है कि विपक्ष के किसी भी आंदोलन में कोई अराजकता नहीं हुई है. बीजेपी खुद लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रही है. बीजेपी का यह नारा ही उन्हें डैमेज कर रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भाजपा के लोग कांग्रेस से 1 नवंबर की रैली को स्थगित करने की मांग कर रहे थे कि इससे व्यापारियों को नुकसान होगा और अब खुद रोजाना रैलियां निकाल कर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, तमाम भाजपा के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं. इससे बड़ी उपलब्धि विपक्ष की क्या होगी कि कांग्रेस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे, भाजपा ने उस पर मुहर लगा दी है. अब जनता में भाजपा की कोई नहीं सुन रहा है.
49, सिविल लाइंस आवास पर मीडिया से बातचीत (9.11.2026) देश गवाह है कि बीजेपी के अध्यक्ष को उनकी पार्टी भी, पब्लिक भी गंभीरता से नहीं लेती है, आज तक सब गंभीरता से लेते आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों को परन्तु इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। जहां वो जाते हैं कोई लोग आते ही नहीं, मिलने के लिए भी नहीं आते हैं, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्ति के बारे में, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, परन्तु वो कोई कमेंट करते हैं उसकी क्या वैल्यू होगी आप सोच सकते हो। क्या उसकी गंभीरता दिखाई देगी लोगों को, इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में कमेंट नहीं करना उचित है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोलते हैं, कोई तुक नहीं उन बातों के अंदर, उनको क्या तो पता है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्थिति में क्या हो रहा है, वो अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के कमेंट आते हैं, उनके बारे में ही वो ज्यादा कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने जो कहा मैंने पढ़ा उसको। और ये जो हालात बहुत गंभीर हैं, पहली बार इतिहास में 80 साल में कोई सत्तारूढ़ पार्टी प्रदर्शन कर रही है। पहले जो विपक्ष होता था हमारे सामने, चाहे वो बीजेपी थी, जनसंघ थी या और कोई पार्टियां थीं, वो आंदोलन करती, उससे हम फीडबैक लेकर के सुधार करने का प्रयास करते थे, ये डेमोक्रेसी का कायदा होता है। ये पहली गवर्नमेंट है जो विपक्ष के आंदोलन को या उनके धरने को गंभीरता से लेती है, पर लेती है खुद अपराध बोध से ग्रसित होकर के लेती है, उस रूप में वो लोग वापस रैलियां निकाल रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। अब लोकतंत्र बचाओ की बात वो कर रहे हैं, जो विपक्ष करता आया है, विपक्ष का मेन मुद्दा आज यही है कि देश में लोकतंत्र बचे। और जो प्रदर्शन, धरने, कोई भी विपक्ष गतिविधि करे, तो अनुशासन के साथ में, शांति के साथ में, भाईचारे के साथ करे, और वो कर रहा है। जो पिछले 6 महीने में आप देख रहे हो, जो आंदोलन हुए हैं, तमाम आंदोलनों के अंदर, चाहे वो जेनजी का था, चाहे कांग्रेस का था, इंडिया गठबंधन का था, तमाम आंदोलन में जो अनुशासन देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला, आपस में भाईचारा देखने को मिला, उसके बाद में और ज्यादा घबरा गए हैं। और फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये अराजकता फैला रही है विपक्ष, तो इनकी बात कौन मानेगा, जब जनता खुद गवाह है कि कोई अनुशासन के साथ में ये धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनकी बात का क्या असर पड़ रहा होगा आप सोच सकते हो। और क्या इस प्रकार से जो ये लोकतंत्र बचाओ की रैली निकाल रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ, तो आप सोच सकते हो कि ये जो इनका नारा है, ये अपने आप के अंदर इनको खुद को डैमेज कर रहा है, इनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहा है। इन पर से विश्वास उठ रहा है कि भई ये पहली बार देख रहे हैं हम लोग, बाजार बंद हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, ट्रैफिक डायवर्ट कर रहे हैं, व्यापारी दुखी हैं। दोष हमें दे रहे थे कि आप एक तारीख की रैली को बंद करो, व्यापारियों को तकलीफ होगी, और तकलीफ खुद दे रहे हैं ये लोग तो। पूरा मंत्रिमंडल के लोग केंद्र के, राज्यों के मंत्रिमंडल के लोग, मुख्यमंत्री लोग, इनकी पार्टी के पदाधिकारी, वो तमाम उतर गए सड़कों पर, उससे बड़ा मैं समझता हूं विपक्ष का उसकी उपलब्धि क्या होगी। ये मैं विपक्ष की उपलब्धि मानता हूं कि हमने जो विपक्ष की भूमिका अदा करी है, चाहे रामलीला मैदान में हो, चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे वो जंतर-मंतर की तरफ गए हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हों, जो आंदोलन किए हैं हमने, उसपे इन्होंने खुद ने मुहर लगा दी है। तो मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी अब ये बोलते हैं ना, उसका कोई असर नहीं है, ये मेरा मानना है। सवाल: सर पीएम मोदी ने वापस दिमागी नक्सली शब्द का प्रयोग करा है, वो कह रहे हैं कि जनता को जो भड़का रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ.. जवाब: वही तो मैं कह रहा हूं, भड़का कौन रहा है भई? यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे खुशी इस बात की, गर्व है, कि इतने बड़े टेंशन के बावजूद भी, देश में टेंशन है इनके कारण से, ये परिसीमन करके बर्बाद करना चाहते हैं देश को। अगर इनका परिसीमन का उद्देश्य सफल हो गया देश के अंदर, जो ये कहते हैं महिलाओं को आरक्षण देंगे, वो तो आरक्षण का कानून पास हो चुका है, तब भी जान-बूझ के महिलाओं को साथ डाल कर के, संख्या बढ़ा कर के, और उसके बाद में कहते हैं कि हम परिसीमन हम करेंगे। जैसे आसाम में किया इन्होंने, वहां कांग्रेस साफ हो गई, विपक्ष साफ हो गया। राजस्थान में किया इन्होंने, पंचायतों में किया और नगर निकायों में किया, वहां कांग्रेस को तकलीफ हुई क्योंकि वार्ड इनके ज्यादा जीत के आ गए, संख्या हमारी ज्यादा है जयपुर हो, जोधपुर हो, सीधा चुनाव होता हम जीतते, पर ये जीत गए। क्योंकि 4 वार्डों को एक कर दिया कांग्रेस समर्थित, खुद के वार्डों को एक का दो कर दिया, तीन कर दिया, कोई वार्ड 300 का है, कोई 3000 का है, कोई 15000 का है, ये जो परिसीमन... ये एसआईआर की तरह ही बहुत बड़ा मुद्दा है परिसीमन। परिसीमन एसआईआर की तरह ही खतरनाक भी है देश के लिए, जो चाहते हैं देश में करना। अगर ये परिसीमन कर लेते हैं देश में, इनको अधिकार मिल जाता है, और अगर ये 2029 में ही सत्ता में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो अगर ये कामयाब हो जाते हैं, सुनिए आप मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2029 में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे आशंका है कि उसके बाद में कभी चुनाव भी होंगे क्या देश के अंदर। फिर तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव होंगे कागजों के अंदर, विपक्ष होगा नाम का, इलेक्शन कमीशन इनका खुद का होगा, और चुनाव के बाद पक्ष भी इनका होगा, विपक्ष भी इनका होगा। जैसे इन्होंने बंगाल में किया है, बंगाल में क्या किया मैंने पहले कह चुका हूं, ये चुनाव जीत गए फाउल खेल के, चलो चुनाव जीत गए, सबने मान लिया। उसके बाद में 80 एमएलए जीते ममता बनर्जी के, टीएमसी के, 60 को तोड़ के आपने एक को बना दिया नेता प्रतिपक्ष बना दिया उनमें से 60 को तोड़ के। तोड़ा किसने बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, उनके लोगों ने, और अब वहां नेता प्रतिपक्ष बन गया उनका, उनका ही बन गया बीजेपी का, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का, ये मॉडल देख लीजिए आप पूरे देश में लागू करना चाहते हैं कि पक्ष भी उनका हो, विपक्ष भी उनका हो। तो क्या होगा देश की डेमोक्रेसी का क्या होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का क्या होगा, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और उड़ेंगी, तमाम एजेंसियां इनके दबाव के अंदर हैं, चाहे वो ज्यूडिशियरी हो, चाहे एजेंसियां हो और चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। तो आप समझ लीजिए बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, अब अगर नई पीढ़ी नहीं समझेगी या देश नहीं समझेगा, तो नतीजे वही भुगतेगा, खाली धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, बड़ी आसान है। पर एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, कि आज तक भी मोदी जी जो हैं, पहले 31 परसेंट पे रुक गए थे, 31 परसेंट, ये आम लोगों को नहीं मालूम है, वो उनको कोई बताता नहीं या बताते हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग, इतना गंभीरता से लेते नहीं हैं। 100 वोट पड़े थे 2014 में, 100 वोट में से 31 वोट पड़े थे सिर्फ मोदी जी के। ताली बजवा दी, थाली बजवा दी क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों ने उनका सम्मान कर लिया, पर 31 वोट पड़े 100 में से, इसके मायने लगभग 70 वोट खिलाफ पड़े कि नहीं पड़े, वोट पड़ने वालों के, पोलिंग के पड़ने के। उसी ढंग से बाद में जब चुनाव हुए, तो 31 से 36 परसेंट हो गए मान लो, लगभग इतने ही रह रहे हैं इनके। और तो और 2024 में तो चुनाव हार गए, अगर टेक्निकली देखें आप, तो सत्ता तो नहीं बनी इनकी, सरकार तो, बगैर उनके सहयोग के जो पार्टनर बनाए। उसके सेकंड टाइम इनकी फुल मेजॉरिटी आई थी, सरकार उनकी वो कहलाती थी जो फुल मेजॉरिटी से जीतते थे चुनाव। थर्ड टाइम तो ये चुनाव हार गए हैं। पर ये इतना मीडिया को इन्होंने हावी कर रखा है देश के ऊपर, मीडिया का सामाजिक सरोकार से संबंध समाप्त हो रहा है, मोदी-भक्ति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, डर के मारे, भय के मारे। ये तमाम बातें हैं, इसलिए वहां अगर सोचते हैं कि डर के मारे, धमकी के मारे, तो फिर दोष कैसे देवे, जो मीडिया के एडिटर्स हैं, मालिक हैं, वो जानते हैं कि ईडी पहुंच जाएगी हमारे घर में, तो ये बातें कहनी थी कम है, इतना ही समझ लीजिए आप कि हालात बड़े गंभीर हैं, चिंतित होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, यही मेरा कहना है। सवाल: सर सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, भजनलाल सरकार 3 साल का जश्न मना रही है.. जवाब: मैंने अभी जोधपुर में कहा था, बार-बार क्यों भजनलाल जी का नाम लेते हो। हमें तो हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, चंदनमल जी बैद भी थे, और भी नेता थे, वो बताते थे कि किसी प्रदेश के अंदर कोई पार्टी के कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के, नेता हो, जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, जो गवर्नर होता है, उनका सम्मान करें व्यक्तिगत रूप से। वही हमने अपना रखा है अपना एप्रोच जिंदगी के अंदर। आलोचना करना का हमारा हक है जम करके, जम करके। कोई मुद्दा देखते हैं तो आलोचना करनी चाहिए, उससे अगर सरकार में सकारात्मक सोच है, तो विपक्षी आलोचनाओं को वो बुरा नहीं मान करके उनमें से कोई सच्ची बात है, अगर उसमें असत्य है तो आप खंडन कर दो, और सत्यता है तो आप उसको स्टडी करो और प्रयास करो सुधारने का। किस प्रकार से हम उसमें सुधार करें, उसका भला किसको होगा? पब्लिक को होगा। जिसके लिए सत्ता वाले बैठे हैं, विपक्ष और सत्ता वाले का जो मूल कर्तव्य है वो जनता की सेवा करने का है। तो विपक्ष तो जब बोलता है तो वो जनता की सेवा ही कर रहा है। पर जो बोलते हैं तो आप उनको अगर मान लीजिए उस रूप में लेते हैं, सुधार करते हैं, तो भला जनता का होगा। इसलिए मैंने तो ये सोच रखा है कि मुख्यमंत्री और भजनलाल जी, दोनों का सम्मान होना चाहिए मन के अंदर, एज़ ए पद की गरिमा होनी चाहिए वो हम रख रहे हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी करी, गवर्नर साहब से बात भी करी, उनको मैंने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। और ये मैं चाहूंगा ये सम्मान कम से कम जो है, व्यक्तिगत संबंधों पे, राजस्थान की जो महान परंपराएं हैं, जो 80 साल से निभाते आ रहे हैं हम लोग, वो आगे भी निभती रहे और इसमें पक्ष और सत्ता पक्ष सबकी भूमिका होनी चाहिए मेरा मानना है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 9, 2026
परिसीमन हुआ तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहती है. इनका परिसीमन का उद्देश्य सफल हो गया, जैसा परिसीमन इन्होंने असम में किया था तो वहां पर कांग्रेस साफ हो गई और राजस्थान में भी निकाय पंचायत चुनाव में परिसीमन किया है. राजस्थान में भाजपा समर्थित वार्ड छोटे कर दिए और कांग्रेस समर्थित चार वार्डों का एक वार्ड कर दिया. परिसीमन भी एसआईआर की तरह ही बड़ा मुद्दा है. परिसीमन देश के लिए बहुत खतरनाक है.
गहलोत ने कहा कि अगर देश में भाजपा सरकार परिसीमन करने में कामयाब होती है तो मुझे आशंका है कि उसके बाद देश में कभी चुनाव भी होंगे. उसके बाद यहां पर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव होंगे. विपक्ष केवल नाम का होगा. चुनाव आयोग भी इनका खुद का होगा, पक्ष और विपक्ष भी इनका होगा. अशोक गहलोत ने कहा कि बंगाल में भाजपा चुनाव जीत गई और तृणमूल कांग्रेस की 80 सीटें आईं. जिनमें से 60 विधायकों को तोड़कर इन्होंने एक नेता प्रतिपक्ष बना दिया. अब बंगाल में पक्ष और विपक्ष दोनों भाजपा के ही हैं.
पढ़ें : गहलोत का दावा, 'केंद्र सरकार परिसीमन में कामयाब हुई, तो इनका ही परमानेंट शासन हो जाएगा'
इस तरह का मॉडल यह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं. पक्ष भी इनका होगा, विपक्ष भी इनका होगा तो फिर देश में संविधान का क्या होगा. लोकतंत्र नहीं बचेगा. यह लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. तमाम एजेंसियां उनके दबाव में काम कर रही हैं. चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है. देश बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है. गहलोत ने देशवासियों को चेताते हुए कहा- देशवासी और नई पीढ़ी अभी भी नहीं संभली तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.
2014 में भाजपा को मिला 31% वोट : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 2014 में भाजपा को 31% वोट मिला था. 70% वोट उनके खिलाफ पड़ा था. इसी तरह 2019 में भी भाजपा को 36 प्रतिशत वोट मिला था और 2024 में तो भाजपा चुनाव हार गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की मिलीभगत से सत्ता में आ गए.
विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक रूप से लें मुख्यमंत्री : गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है. मैंने आज भी उनसे फोन पर बात की है और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी है. प्रदेश में मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और इस परंपरा को हमने निभाया है. गहलोत ने कहा कि आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, अगर कोई मुद्दा नजर आता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए.
पढ़ें : चुनावी मोड में बीजेपी: त्योहार में भी थमेगा नहीं प्रचार, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मांगेंगे पंचायत चुनाव के लिए वोट
सरकार विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक रूप से ले और उसके अनुरूप काम करे तो इसका फायदा सरकार और जनता दोनों को होगा. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष कोई आरोप लगाए, अगर उन आरोपों में दम नहीं है तो सरकार को उसका खंडन करना चाहिए और यदि विपक्ष कोई आलोचना करता है और वो सत्य है तो सरकार को इसका अध्ययन करके उसमें सुधार करना चाहिए.
पंचायत चुनाव में परिसीमन की निंदा करता हूं : पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हुए परिसीमन को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने निकाय-पंचायत चुनाव में परिसीमन किया है. इसका कितना नुकसान होगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा. चौथे चरण के बाद भाजपा-कांग्रेस के लोग भी बाड़ेबंदी करेंगे. उसमें कितने लोग जीत करके आएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से निकाय और पंचायत चुनाव में परिसीमन कर किया है, यह राजस्थान में गलत परंपरा डाल रहे हैं. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. राजस्थान में भाजपा-कांग्रेस चुनाव लड़ते है, हार जीत होती रहती है. यही परंपरा रहनी चाहिए, लेकिन चुनाव में सरकार जिस तरह से पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, यह अच्छी चीज नहीं है.
पढ़ें : सीएम भजनलाल की गहलोत को चुनौती, बोले- झूठ है तो साबित करो, एक आरोप में ही तिलमिला गए, अभी तो और बाकी है
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात : इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के दूसरे दिन अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें दीपावली पर्व की बधाई दी. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई देने उनकी आवास पर पहुंचे थे.