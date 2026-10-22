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कांग्रेस नैरेटिव की काट के लिए भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' अभियान शुरू, 5 नवंबर तक चलेगा

भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' अभियान शुरू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मतदाता सूची की शुचिता, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रदेश भाजपा ने गुरुवार से 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान का आगाज कर दिया. 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के जरिए पार्टी मतदाता सूची की विश्वसनीयता, पात्र नागरिकों के मतदान अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान को लेकर जनजागरण करेगी. इसके लिए जिला मुख्यालयों पर पदयात्राएं निकालने के साथ विधानसभा क्षेत्रों में बौद्धिक संवाद, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवा कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. भाजपा की रणनीति इन कार्यक्रमों के जरिए एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने, अवैध घुसपैठ के मुद्दे को जनता के बीच उठाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखने की है.