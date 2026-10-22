कांग्रेस नैरेटिव की काट के लिए भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' अभियान शुरू, 5 नवंबर तक चलेगा
भाजपा के इस अभियान का फोकस मतदाता सूची घुसपैठ और SIR पर जनजागरण रहेगा.
Published : October 22, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर: मतदाता सूची की शुचिता, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रदेश भाजपा ने गुरुवार से 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान का आगाज कर दिया. 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के जरिए पार्टी मतदाता सूची की विश्वसनीयता, पात्र नागरिकों के मतदान अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान को लेकर जनजागरण करेगी. इसके लिए जिला मुख्यालयों पर पदयात्राएं निकालने के साथ विधानसभा क्षेत्रों में बौद्धिक संवाद, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवा कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. भाजपा की रणनीति इन कार्यक्रमों के जरिए एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने, अवैध घुसपैठ के मुद्दे को जनता के बीच उठाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखने की है.
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि कांग्रेस ने SIR सहित कई मुद्दों पर जनता के बीच नैरेटिव बनाने की कोशिश की. अब कांग्रेस के इसी नैरेटिव की काट के लिए प्रदेश में भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान शुरू किया है, यह अभियान 5 नवंबर तक चलेगा. बगड़ी ने कहा कि अभियान केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने का संदेश देना भी है. पार्टी अलग-अलग वर्गों तक पहुंचकर एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाता सूची में संशोधन और नागरिकता से जुड़े विषयों पर चर्चा करेगी. इसके लिए जनसंपर्क से लेकर बौद्धिक विमर्श और डिजिटल माध्यमों तक का इस्तेमाल किया जाएगा.
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क्या है अभियान का उद्देश्य: श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा इस अभियान के जरिए तीन प्रमुख मुद्दों को जनता के बीच ले जाना चाहती है. पहला, मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम सुनिश्चित करने और सूची की शुचिता बनाए रखने का मुद्दा. दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना. तीसरा, अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक और वैचारिक स्थिति को जनता के सामने रखना. बगड़ी ने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाकर लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपना रहा है. भाजपा इन आरोपों के जवाब में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जरूरत, पात्र नागरिकों के मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर अपना पक्ष रखेगी.
प्रदेश स्तर पर बनाई गई टीमें: अभियान के सुचारू संचालन के लिए भाजपा ने प्रदेश स्तर पर संयोजक, सह-संयोजक और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग टोलियों का गठन किया है. इन टोलियों के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदयात्रा, राष्ट्र चिंतन संवाद, युवा संवाद, छात्र प्रतिस्पर्धा, घुसपैठ विरोधी प्रचार और विशेषांक पत्रिकाओं जैसे कार्यक्रमों का जिम्मा होगा. घुसपैठिया हटाओ, लोकतंत्र बचाओ सेगमेंट की संयोजक सुमन शर्मा ने कहा कि अभियान को प्रदेश स्तर से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तक संचालित करने की योजना है. बगड़ी ने कहा कि 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में जनसंपर्क, वैचारिक विमर्श, प्रचार सामग्री और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा. घुसपैठिया हटाओ, लोकतंत्र बचाओ सेगमेंट में लोकसभा और विधानसभा पर कार्यक्रम होंगे. इसमें कांग्रेस के नैरेटिव के प्रति जागरूक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में उसी को मतदान का अधिकार है, जो देश का नागरिक है. घुसपैठियों को देश की सरकार चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए. ऐसे लोगों के नाम काटे गए जो देश के नागरिक नहीं, ऐसे लोगों को लेकर कांग्रेस जिस तरह का दुष्प्रचार कर रही है, उसे जनता तक लेकर जाएंगे.
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अभियान के आठ भाग:
- प्रेस कॉन्फ्रेंस: प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाजपा एसआईआर, मतदाता सूची की शुचिता, पात्र नागरिकों के मतदान अधिकार और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगी. इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश स्तर पर अलग टोली बनाई गई है.
- जिला मुख्यालयों पर पदयात्राएं : जनसंपर्क के जरिए जागरूकता. लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ अभियान के तहत प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. इन पदयात्राओं के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों के बीच पहुंचकर मतदाता सूची की शुद्धता, घुसपैठ और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे. पार्टी का फोकस इन कार्यक्रमों के जरिए अभियान को संगठनात्मक गतिविधि से आगे बढ़ाकर जनसंपर्क अभियान का रूप देना है.
- राष्ट्र चिंतन संवाद: हर विधानसभा क्षेत्र में बौद्धिक चर्चा. भाजपा 23 से 31 अक्टूबर के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्र चिंतन संवाद करेगी. इन कार्यक्रमों में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, प्रोफेसर, कारोबारी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और अन्य पेशेवर वर्गों को शामिल किया जाएगा.
- लोकतंत्र बनाम भीड़तंत्र : कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवा संवाद होगा. इस संवाद के तहत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में चुनावी निष्पक्षता, नागरिकता, एसआईआर, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी.
- छात्रों की प्रतिस्पर्धाएं: यह विचारों को रचनात्मक मंच होगा. विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और अभियान से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखने का अवसर देने की योजना है. इन गतिविधियों के जरिए पार्टी का प्रयास शैक्षणिक संस्थानों में अभियान की पहुंच बढ़ाना और विद्यार्थियों को विषय आधारित विमर्श से जोड़ना है.
- घुसपैठिया हटाओ, लोकतंत्र बचाओ: इस कार्यक्रम में अवैध घुसपैठ पर फोकस रहेगा. विपक्ष इस मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपना रहा है. पार्टी इस विषय को मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़कर जनता के सामने रखेगी. इस सेगमेंट के तहत पार्टी की ओर से जनजागरण और प्रचार गतिविधियां संचालित की जाएंगी.
- विशेषांक, लेख और पुस्तिकाएं: पार्टी प्रचार सामग्री के माध्यम से भी अपना पक्ष रखेगी. भाजपा अभियान को केवल सभाओं, पदयात्राओं और संवाद कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखेगी. पार्टी विशेषांक पत्रिकाओं, लेखों, पुस्तिकाओं और पर्चों के माध्यम से भी अपने विचार जनता तक पहुंचाएगी.
- सोशल मीडिया अभियान: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी अभियान के मुद्दों, कार्यक्रमों और अपने पक्ष को व्यापक स्तर पर प्रसारित करेगी. इससे एसआईआर, पात्र मतदाताओं के अधिकार, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और अवैध घुसपैठ जैसे विषयों पर भाजपा का संदेश साझा किया जाएगा.
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