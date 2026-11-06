ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, मंत्री जायसवाल बोले- कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहती

भगत सिंह तिराहे से खेड़िया तिराहे तक गूंजे लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे, मनेंद्रगढ़ की सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता

BJP Padyatra Manendragarh
भगत सिंह तिराहे से प्रारंभ हुई पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MCB: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली. भगत सिंह तिराहे से शुरू हुई इस पदयात्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले और सरगुजा संभाग प्रभारी एवं पूर्व विधायक अवधेश चंदेल प्रमुख रूप से शामिल हुए.

मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस पर तीखा हमला

पदयात्रा के समापन अवसर पर आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए इसके तीन उदाहरण दिए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी.

नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्हें केवल एक वोट मिला था और 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था. वहां इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की. ऐसे ही 1975 में आपातकाल लगा कर भी हुआ. भाजपा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर आम जनता के सामने कांग्रेस के षड्यंत्र का खुलासा करेगी.- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

BJP Padyatra Manendragarh
खेड़िया तिराहे तक गूंजे लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भगत सिंह तिराहे से खेड़िया तिराहे तक गूंजे नारे

भगत सिंह तिराहे से प्रारंभ हुई पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खेड़िया तिराहे पहुंची. भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, हाथों में लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर कार्यकर्ता पदयात्रा करते दिखे. खेड़िया तिराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया. इसके बाद पदयात्रा का समापन किया गया.

BJP Padyatra Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ बीजेपी 27 हजार बूथों पर 2.70 लाख किसान मितान बनाएगी, संवाद के लिए ऐप भी हुआ लॉन्च
रायपुर में संविधान बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा, CM साय बोले- हार का ठीकरा EVM पर फोड़ती है कांग्रेस
अराजकता के खिलाफ जगदलपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल

TAGGED:

लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ
मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की पदयात्रा
BJP LOKTANTRA BACHAO ARAJAKTA HATAO
BJP PADYATRA MANENDRAGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.