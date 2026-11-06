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मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, मंत्री जायसवाल बोले- कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहती

भगत सिंह तिराहे से प्रारंभ हुई पदयात्रा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

MCB: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली. भगत सिंह तिराहे से शुरू हुई इस पदयात्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले और सरगुजा संभाग प्रभारी एवं पूर्व विधायक अवधेश चंदेल प्रमुख रूप से शामिल हुए.