मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, मंत्री जायसवाल बोले- कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहती
भगत सिंह तिराहे से खेड़िया तिराहे तक गूंजे लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे, मनेंद्रगढ़ की सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 6:26 PM IST
MCB: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली. भगत सिंह तिराहे से शुरू हुई इस पदयात्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले और सरगुजा संभाग प्रभारी एवं पूर्व विधायक अवधेश चंदेल प्रमुख रूप से शामिल हुए.
कांग्रेस पर तीखा हमला
पदयात्रा के समापन अवसर पर आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए इसके तीन उदाहरण दिए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी.
नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्हें केवल एक वोट मिला था और 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था. वहां इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की. ऐसे ही 1975 में आपातकाल लगा कर भी हुआ. भाजपा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर आम जनता के सामने कांग्रेस के षड्यंत्र का खुलासा करेगी.- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
भगत सिंह तिराहे से खेड़िया तिराहे तक गूंजे नारे
भगत सिंह तिराहे से प्रारंभ हुई पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खेड़िया तिराहे पहुंची. भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, हाथों में लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर कार्यकर्ता पदयात्रा करते दिखे. खेड़िया तिराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया. इसके बाद पदयात्रा का समापन किया गया.