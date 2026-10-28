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बिहार बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, सीएम सम्राट समेत कई नेता हुए शामिल

पटना के कारगिल चौक से बीजेपी ने की पदयात्रा की शुरुआत ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल चौक से पदयात्रा की शुरुआत की. इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया. बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा के जरिए एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की.

मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल