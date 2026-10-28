बिहार बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, सीएम सम्राट समेत कई नेता हुए शामिल
पहले बीजेपी ने पटना के कारगिल चौक से पदयात्रा की शुरुआत कर दी है. 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये अभियान चलेगा.रिपोर्ट-रंजीत कुमार
Published : October 28, 2026 at 3:44 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल चौक से पदयात्रा की शुरुआत की. इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया. बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा के जरिए एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की.
मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल
बिहार बीजेपी ने महागठबंधन की रैली से पहले दबाव की राजनीति शुरू कर दी है. पटना के कारगिल चौक से पदयात्रा की शुरुआत की गई है और जेपी गोलंबर पर पदयात्रा का समापन हुआ. भारतीय जनता पार्टी में पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया और हजारों कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक अभियान
बीजेपी ने पदयात्रा को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान का नाम दिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव आयोग, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच बीजेपी जनता के बीच अपना पक्ष रखेगी.
विपक्ष पर भ्रामक नैरेटिव फैलाने का आरोप
संजय सरावगी ने विपक्ष पर भ्रामक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये अभियान चलने वाला है. प्रथम चरण में मुख्यालय में पदयात्रा होगी और 2 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भागलपुर में पदयात्रा में शामिल होंगे.
"कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव आयोग, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच बीजेपी जनता के बीच अपना पक्ष रखेगी. विपक्ष भ्रामक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है."- संजय सरावगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
10 स्थानों पर पदयात्रा का आयोजन
सरावगी ने आगे कहा कि इसके बाद 4 नवंबर को पूर्णिया में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी पदयात्रा में शामिल होंगे. इसके अलावा दरभंगा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पदयात्रा में शिरकत करेंगे. उन्होंने कहा कि कल 10 स्थानों पर पदयात्रा का आयोजन होगा.
बिहार के दूसरे शहरों तक पहुंचेगा अभियान
बीजेपी की योजना इस अभियान को पटना तक सीमित रखने की नहीं है. पार्टी के मुताबिक, पहले चरण में 5 नवंबर तक बिहार के 10 प्रमंडलीय मुख्यालयों में पदयात्रा का आयोजन होगा. इसके बाद जिला मुख्यालयों तक अभियान का विस्तार करने की तैयारी है.
बीजेपी की रणनीति
ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में शुरू हुई यह पदयात्रा राजनीतिक संदेश देने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विपक्ष के आरोपों का जवाब जनता तक पहुंचाने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखी जा रही है.
एसआईआर पर भ्रम फैलाने की कोशिश
बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीते कुछ महीनो से एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. देश में माहौल बिगड़ने की कोशिश की जा रही है और गाली गलौज की परंपरा की शुरुआत की जा रही है.
अराजकता के जरिए तख्ता पलट की कोशिश
दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि हालिया समय में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है.अराजकता के जरिए तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी. जनता उन्हें अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होने देगी. अपनी पदयात्रा के जरिए हम उन्हें बेनकाब करेंगे.
"हालिया समय में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है.अराजकता के जरिए तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी. जनता उन्हें अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होने देगी. अपनी पदयात्रा के जरिए हम उन्हें बेनकाब करेंगे."- दिलीप जायसवाल, मंत्री, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का जवाबी हमला
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग देश में भ्रम की खेती करना चाहते हैं. कांग्रेस परिवार में कभी भी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया. जब जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और पटेल के पक्ष में बहुमत था, तब भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया.
कांग्रेस पार्टी पर सीएम का निशाना
सीएम सम्राट ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तब राजीव गांधी को बिना कोई बैठक के शपथ दिला दिया गया. कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान नहीं किया आज भी पार्टी यही कर रही है.
"कांग्रेस पार्टी के लोग देश में भ्रम की खेती करना चाहते हैं. कांग्रेस परिवार में कभी भी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया. जब जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और पटेल के पक्ष में बहुमत था, तब भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
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