भाजपा विधायक दल की बैठक, विंटर सेशन में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

भाजपा विधायक दल की बैठक में विपक्ष ने शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की.

BJP Legislature Party meeting
भाजपा विधायक दल की बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:22 AM IST

शिमला: 26 नवंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. ऐसे में विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है. शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर बुधवार को शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें सदन में विपक्ष की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई. विंटर सेशन में पंचायतीराज चुनाव न होने, आपदा में हुए नुकसान और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा.

बिहार चुनाव परिणाम पर जताई प्रसन्नता

भाजपा प्रदेश विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि सर्किट हाउस में प्रदेश भाजपा की विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक में पार्टी के प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे. विधायक दल की बैठक में सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई. इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार राज्य के सभी नेताओं को बधाई दी गई और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया.

"विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला में शुरू हो रहा है. उसमें प्रदेश सरकार को अलग-अलग विषयों पर घेरने की योजना बनी है. अलग-अलग नियमों के तहत उन पर चर्चा लाई जाएगी. चाहे वो आपदा की बात है, इस साल बरसात में प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके कारण हुए नुकसान की अभी तक भरपाई नहीं हुई है. प्रभावितों को अभी तक राहत नहीं मिली तो उसको लेकर सरकार को हम पूर्ण रूप से घेरेंगे." - रणधीर शर्मा, सचिव, भाजपा प्रदेश विधायक दल

सदन में गूंजेगा पंचायतीराज चुनाव का मुद्दा

रणधीर शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को जिस तरह से सरकार टालने की कोशिश कर रही है, उससे चुनाव आयोग के साथ एक टकराव की स्थिति बन गई है. हिमाचल प्रदेश में एक संवैधानिक संकट सा पैदा हो गया है. इस मुद्दे को भी प्रमुखता के आधार पर विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाएगा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर को लेकर भी अलग-अलग नियमों के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा उठाई जाएगी.

"4 दिसंबर को हम विधानसभा के बाहर धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे. हमारा मानना है कि हिमाचल की ये सुक्खू सरकार जन विरोधी है. सरकार का रवैया तानाशाही पूर्ण है. वहीं, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं." - रणधीर शर्मा, सचिव, भाजपा प्रदेश विधायक दल

ये भी पढ़ें: क्या जयराम सरकार ने नियमों के खिलाफ 1.12 करोड़ में लुटाई 5 हजार बीघा भूमि! कैबिनेट में बड़ा कदम उठाएगी सुक्खू सरकार

BJP LEGISLATURE PARTY MEETING
HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SEASON
BJP ON HIMACHAL DISASTER LOSS
भाजपा विधायक दल की बैठक
HIMACHAL BJP ON PANCHAYAT ELECTIONS

