भाजपा विधायक दल की बैठक, विंटर सेशन में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

शिमला: 26 नवंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. ऐसे में विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है. शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर बुधवार को शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें सदन में विपक्ष की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई. विंटर सेशन में पंचायतीराज चुनाव न होने, आपदा में हुए नुकसान और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा.

बिहार चुनाव परिणाम पर जताई प्रसन्नता

भाजपा प्रदेश विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि सर्किट हाउस में प्रदेश भाजपा की विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक में पार्टी के प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे. विधायक दल की बैठक में सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई. इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार राज्य के सभी नेताओं को बधाई दी गई और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया.