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बजट सत्र से पहले शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक, सदन में कांग्रेस सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

बैठक में प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियों, प्रशासनिक विफलताओं और जनविरोधी फैसलों पर चर्चा की ओर विधानसभा सत्र में सरकार को मजबूती से घेरने की रणनीति तैयार की गई. खासकर कानून व्यवस्था ओर आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरगी.

शिमला: 18 मार्च से हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में बजट सत्र से पहले आज शिमला के विर्ली पार्क में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की. बैठक के दौरान भाजपा ने सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, विकास कार्य ठप पड़े हैं और कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित होकर रह गई है. कर्मचारियों, पेंशनरों, किसानों, बागवानों और बेरोजगार युवाओं से किए गए वादे पूरे न होने से प्रदेश की जनता निराश और त्रस्त है. भाजपा विधायक दल ने निर्णय लिया कि इन सभी मुद्दों को विधानसभा के भीतर और बाहर पूरी मजबूती से उठाया जाएगा'.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को निभाने में पूरी तरह विफल रही है और प्रदेश में कुशासन का माहौल बन गया है. भाजपा विधायक दल जनता की आवाज बनकर सदन में सरकार से जवाब मांगेगा और प्रदेश के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा.

बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता को हो रही परेशानियों को लेकर भाजपा पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाएगी और सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेगी.

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