बजट सत्र को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति, जनहित मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. इस दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई.
Published : March 10, 2026 at 8:16 AM IST
रांची: बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित हुई. सोमवार देर शाम प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में सरकार की खामियों पर चर्चा हुई और उसे घेरने की रणनीति बनाई गई. बैठक में पार्टी के सचेतक नवीन जायसवाल, विधायक सी.पी. सिंह, नीरा यादव सहित अन्य विधायक भी मौजुद थे.
सरकार के कामकाज पर हुई चर्चा
इस मौके पर सदन में भाजपा विधायकों ने एकजुट होकर सरकार को जनहित के मुद्दे पर घेरने का निर्णय लिया. पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव की वजह से बैठक नहीं हुई थी. इस बैठक में सरकार के कामकाज पर विस्तृत चर्चा हुई है. जिसमें विधायकों ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, नौकरशाही, बालू की किल्लत, बिजली-पानी और महिलाओं के सम्मान के साथ हो रहे खिलवाड़ पर खुलकर चर्चा की. साथ ही सदन के अंदर और बाहर सरकार से जबाव मांगने का काम करेगी.
देर से जगी भाजपा, नहीं हुआ एनडीए की बैठक
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का समापन 18 मार्च को होगा. इस तरह से देखें तो अब महज एक सप्ताह भी सदन नहीं चलेगा. जबकि बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी को ही हुआ था और इसको लेकर सत्तापक्ष ने पहले ही बैठक कर विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए तैयारी कर चूकी है. बजट सत्र के दौरान जब सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की उदासीनता देखी गई तो सवाल उठने लगे. जिसका जवाब भाजपा की ओर से गोल मटोल दिया जाता रहा.
अभी भी भाजपा विधायक दल की भलें ही बैठक हुई हो, मगर एनडीए की बैठक नहीं हुई है. गौरतलब है कि एनडीए में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा रामविलास के कुल 24 विधायक हैं. जिसमें भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है. वहीं आजसू, जदयू और लोजपा के एक-एक विधायक हैं.
