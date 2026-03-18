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BJP विधायक दल ने CM के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का नोटिस दिया, मुख्यमंत्री पर सदन के अंदर झूठ बोलने का लगाया आरोप

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण आज से शुरू हो चुका है. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम 75 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया.