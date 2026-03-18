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BJP विधायक दल ने CM के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का नोटिस दिया, मुख्यमंत्री पर सदन के अंदर झूठ बोलने का लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन के अंदर और बाहर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

बीजेपी ने सीएम के खिलाफ दिया प्रिविलेज मोशन
बीजेपी ने सीएम के खिलाफ दिया प्रिविलेज मोशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 1:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण आज से शुरू हो चुका है. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम 75 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन के अंदर बार-बार झूठ बोल रहे हैं और यह एक बार नहीं, कई बार उन्होंने झूठ बोला है. कायदे से तो जनसभा में भी झूठ नहीं बोला जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री वहां भी झूठ बोल रहे हैं और सदन के अंदर भी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. सदन के अंदर गुमराह करना प्रिविलेज की श्रेणी में आता है. सदन की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है. इसको देखते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का नोटिस तथ्यों के साथ दिया है'.

सीएम सुक्खू के खिलाफ बीजेपी का प्रिविलेज मोशन (ETV Bharat)

वहीं, विधानसभा बजट सत्र में सदन की कार्वाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचे. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री द्वारा झूठ बोलने के खिलाफ नारेबाजी की. विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर बोले मुख्यमंत्री सदन के अंदर बार बार झूठ बोलते हैं. ऐसे में सीएम के झूठे वादों को लेकर भाजपा उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आई है.

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