ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र से पहले सियासी सरगर्मी तेज, भाजपा विधायक दल और सर्वदलीय बैठक कल

जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवा सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. वहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीतियां तय कर ली हैं. सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. सदन में विधायकों के सवालों को लेकर आए निर्देश से पहले ही विपक्ष आक्रामक था, अब डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने आग में घी काम कर दिया है.

विपक्ष के तेवर के बीच सदन शांत और सुचारू रूप से चले इसके लेकर विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र शुरू होने से ठीक पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. विपक्ष की आक्रामक तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएम हाउस में होगी.

पढ़ें. आने वाले बजट में भजनलाल सरकार प्रदेश को अनेक सौगातें देगी : प्रेमचंद बैरवा

सर्वदलीय बैठक में शांति पर चर्चा : विधानसभा में विधायकों के सवालों को लेकर जारी निर्देशों के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इसके अलावा डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने विपक्ष की नाराजगी को और बढ़ा दिया है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है. ऐसे में सदन के भीतर टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है. इसी पृष्ठभूमि में सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र शुरू होने से ठीक पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के लिए आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, मनोज कुमार और थावरचंद भाग लेंगे. देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है. इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा का रास्ता खुलता है.