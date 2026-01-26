विधानसभा बजट सत्र से पहले सियासी सरगर्मी तेज, भाजपा विधायक दल और सर्वदलीय बैठक कल
विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
Published : January 26, 2026 at 3:22 PM IST
जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा का पांचवा सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. वहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीतियां तय कर ली हैं. सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. सदन में विधायकों के सवालों को लेकर आए निर्देश से पहले ही विपक्ष आक्रामक था, अब डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने आग में घी काम कर दिया है.
विपक्ष के तेवर के बीच सदन शांत और सुचारू रूप से चले इसके लेकर विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र शुरू होने से ठीक पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. विपक्ष की आक्रामक तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएम हाउस में होगी.
पढ़ें. आने वाले बजट में भजनलाल सरकार प्रदेश को अनेक सौगातें देगी : प्रेमचंद बैरवा
सर्वदलीय बैठक में शांति पर चर्चा : विधानसभा में विधायकों के सवालों को लेकर जारी निर्देशों के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इसके अलावा डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने विपक्ष की नाराजगी को और बढ़ा दिया है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है. ऐसे में सदन के भीतर टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है. इसी पृष्ठभूमि में सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र शुरू होने से ठीक पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के लिए आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, मनोज कुमार और थावरचंद भाग लेंगे. देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है. इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा का रास्ता खुलता है.
पढे़ं. जनता की मांग और सुझावों पर आधारित होगा राजस्थान बजट: डिप्टी सीएम दीया कुमारी
सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति : वहीं, विपक्ष की आक्रामक तैयारियों को देखते हुए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंगलवार शाम 4:30 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. यह बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएम हाउस में आयोजित होगी, बैठक के बाद सभी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से रात्रिभोज दिया जाएगा. बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने की तैयारी पर मंथन किया जाएगा.
विपक्ष के आरोपों का प्रभावी जवाब देंगे : सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. इसमें सरकार की अब तक की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे. साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि बजट सत्र के दौरान सरकार किस तरह से अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी और विपक्ष के आरोपों का प्रभावी जवाब देगी. सभी विधायकों को समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.
पढ़ें. राजस्थान विधानसभा: बजट सत्र 28 से, 'जन आकांक्षाओं की पूर्ति' 11 फरवरी को
विपक्ष का शामिल होना अच्छी बात : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का मानना है कि इस बार का बजट सत्र कई मायनों में अहम साबित हो सकता है. विपक्ष जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. ऐसे में सर्वदलीय बैठक से यह उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू और मर्यादित बनाए रखने पर सहमति बनेगी. विपक्ष ने पिछली बार सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार वो शामिल हो रहे हैं. ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है. सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका अहम होती है. शर्मा ने कहा कि हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बजट सत्र संवाद और सहमति के साथ आगे बढ़ेगा या फिर राजनीतिक टकराव हावी रहेगा?