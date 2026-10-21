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कांग्रेस के धरने को भाजपा ने बताया अराजकता फैलाने की कोशिश...पंचायत चुनाव के टिकटों पर मंथन में जुटी सत्तारूढ़ पार्टी

मंत्री अविनाश गहलोत एवं अरुण चतुर्वेदी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में एफआईआर की मांग लेकर कांग्रेस नेता धरने पर हैं तो भाजपा तीसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन में जुटी है. भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तीखे बयान दिए. आरोप लगाया कि कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस पर हार के डर से पंचायत चुनाव में जाने की जगह विरोध-प्रदर्शन के जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया.