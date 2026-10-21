कांग्रेस के धरने को भाजपा ने बताया अराजकता फैलाने की कोशिश...पंचायत चुनाव के टिकटों पर मंथन में जुटी सत्तारूढ़ पार्टी
कांग्रेस के रितु मामले में एफआईआर की मांग लेकर कमिश्नरेट में धरने पर मंत्री अविनाश गहलोत एवं अरुण चतुर्वेदी का निशाना.
Published : October 21, 2026 at 3:48 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में एफआईआर की मांग लेकर कांग्रेस नेता धरने पर हैं तो भाजपा तीसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन में जुटी है. भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तीखे बयान दिए. आरोप लगाया कि कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस पर हार के डर से पंचायत चुनाव में जाने की जगह विरोध-प्रदर्शन के जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. भाजपा मुख्यालय में पंचायत चुनाव के लिए 17 जिलों के प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी की जा रही है. आज 13 जिलों एवं गुरुवार को 4 जिलों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है. इस तरह एक ही दिन भाजपा के सामने संगठनात्मक रूप से उम्मीदवार तय करने और राजनीतिक रूप से कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने का, दोनों मोर्चे रहे.
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कानून और संविधान का पालन करें कांग्रेस : राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के कानून और संविधान को समझना नहीं चाहती. ऐसे आंदोलन से अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रही है. चतुर्वेदी ने कहा, आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित स्थान और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. पुलिस कमिश्नरेट के भीतर ऐसा वातावरण बनाने से जयपुर की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से अपनी मांगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाने की अपील की.
राहुल पर अविनाश का निशाना : भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस के धरने को अराजकता फैलाने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास अब प्रदर्शन और उपद्रव के अलावा कोई काम नहीं बचा. पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू है. कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अपनी चुनावी स्थिति का अंदाजा है, इसलिए वह ऐसे प्रदर्शन कर रही है. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि जैसा नेतृत्व होगा, वैसी ही नीचे की टीम भी होगी. उन्होंने राहुल गांधी के रवैये को बचपना बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा.
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भाजपा में तीसरे चरण के टिकटों पर मंथन : धरने पर सियासी बयानबाजी के बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकें हो रही हैं. बुधवार को 13 जिलों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा प्रस्तावित है. बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार की मौजूद रहे. पहले दिन आज 13 जिलों को लेकर मंथन हो रहा है. इसमें ब्यावर, डीडवाना— कुचामन, टोंक, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, खैरथल - तिजारा, बालोतरा, बारां, बूंदी जिलों पर रायशुमारी हो रही है. 22 अक्टूबर को भरतपुर डिग,धौलपुर और सवाई माधोपुर की रायशुमारी होगी.
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