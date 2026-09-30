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RCA चुनाव : बीजेपी के नेता पुत्रों ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ खोला मोर्चा, चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र

धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवाड़ी, मोहित यादव ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है और अरुण चतुर्वेदी पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं.

अरुण चतुर्वेदी पर लगे आरोप
अरुण चतुर्वेदी पर लगे आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 11:12 AM IST

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जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के 29 सितंबर को हुए चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं. चुनाव को लेकर सामने आए एक लिखित दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने और मतदान में बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयास किए गए.

मंत्री पद से जुड़े एक व्यक्ति और अरुण चतुर्वेदी के प्रभाव में चुनाव को बाधित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाने का आरोप है. इसमें दावा किया गया है कि तीन नवगठित जिला क्रिकेट संघों को अपने वोट का इस्तेमाल करने से बचने और चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रहने के निर्देश दिए गए थे. पूरे मामले को लेकर धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवाड़ी, मोहित यादव ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है और चतुर्वेदी पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं. वहीं, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इन आरोपों को खारिज किया है.

अरुण चतुर्वेदी पर लगे आरोप
नेता पुत्रों की ओर से लिखा गया पत्र. (ETV Bharat)

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बैलेट पेपर को लेकर भी आपत्ति : लिखे गए पत्र में जिन तीन जिला क्रिकेट संघों का उल्लेख किया गया है, उनमें बालोतरा जिला क्रिकेट संघ, डीडवाना-कुचामन जिला क्रिकेट संघ और खैरथल-तिजारा जिला क्रिकेट संघ शामिल हैं. पत्र में इन घटनाक्रमों को RCA चुनाव की निष्पक्षता, प्रशासनिक तटस्थता और संस्थागत अखंडता से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया है. चुनाव के दौरान भी मोहित यादव ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया है कि RCA चुनाव में मतदान प्रक्रिया में मतदाता की पसंद की गोपनीयता सुरक्षित रहना जरूरी है. RCA चुनाव में केवल 33 से 36 मतदाता हैं. ऐसे में मुख्य बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर, स्टांपिंग, लिखित नंबर या पहचान योग्य निशान होने से मतपत्र की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है.

चुनाव परिणाम पर फिलहाल रोक : पत्र के मुताबिक, यदि बैलेट पेपर के वितरण का क्रम ज्ञात या रिकॉर्ड हो जाता है तो किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट की ओर से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-सा मतदाता किस बैलेट पेपर से जुड़ा था. पत्र में इसे मतदाताओं पर अनुचित दबाव की आशंका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रभावित होने से जोड़ा गया है. हालांकि, अब चुनाव हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव परिणाम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. इस पत्र पर मोहित यादव के हस्ताक्षर हैं और RCA Electoral Officer के कार्यालय की 29 सितंबर 2026 की रिसीविंग भी लगी हुई है.

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राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले इतिहास को पढ़ लेना चाहिए. वहीं, इन आरोपों पर चतुर्वेदी ने कहा कि आज के चुनाव में किसी प्रकार का दबाव नहीं, पूरी तरह निष्पक्ष तरीके कानूनी प्रावधानों के तहत चुनाव अधिकारी की ओर से चुनाव संपादित किया गया.

उन्होंने लिखा कि 'जहां तक मेरा विषय है, मैं अपने स्वयं के दायित्व और कानूनी मर्यादाएं और चुनाव के जो प्रतिबंध हैं, उन सबसे पूरी तरह वाकिफ हूं. RCA चुनाव के दौरान, चुनाव से पूर्व मैं वहां गया था और वहां की कैंटीन में बैठा था. मतदान के दौरान मैं एक मिनट के लिए भी मतदान एरिया के आस पास नहीं गया. इस प्रकार का आरोप लगा कर आप अपनी खीझ उतारने का प्रयास कर रहे हैं. एक कहावत बहुत पुरानी चरितार्थ है 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'.'

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